Xonia traversează o perioadă dificilă. Ce se întâmplă cu artista: „Îmi doresc foarte mult să mă liniștesc”

Xonia trece printr-o perioadă dificilă după ce s-a întors din Amrica. Cântăreața a trecut în rumă cu scurt timp printr-un incident cu poliția, după ce a fost suspectată că ar fi condus sub influența alcoolului și a substanțelor interzise.

Xonia trece printr-o perioadă grea

Nici pe plan amoros nu prea mai are succes, după ce s-a despărțit de fostul iubit milionar.

Faimoasa Xonia trece printr-o perioadă tumultoasă. Solista s-a întors în România după ce a realizat câteva proiecte muzicale în America, iar de atunci trece numai prin probleme. În urmă cu câteva săptămâni, vedeta a fost oprită în trafic de polițiști, după ce fusese la un eveniment și consumase un pahar de vin. Testul pentru substanțele stupefiante a ieșit pozitiv la acel moment.

Solista a povestit că nici pe plan sentimental nu o duce prea bine după ce s-a despărțit de fostul iubit milionar.

Cei doi se pregăteau să se mute împreună în America și să se căsătorească, însă planurile lor s-au spulberat peste noapte.

„Viața mea se desfășoară pe trei continente. Eu am fost la L.A. dar nu pentru dragoste. Am făcut niște proiecte împreună cu Michael, am deschis o divizie sub umbrela lui. Nu mă grăbesc cu căsătoria pentru că eu sunt o fată tradițională. Uneori nu pare. Mi-am dorit întotdeauna familie, copil. Pentru cei care știu cum am fost crescută, se știe că eu am niște valori, dar nu mă grăbesc să fac acest lucru până nu găsesc persoana potrivită” , a declarant Xonia pentru Click.ro.

Xonia nu a fost sub influența alcoolului sau stupefiantelor când a fost oprită de polițiști

În noaptea de 22 spre 23 iunie, Xonia a fost oprită în tarfic de un echipaj de poliție și testată cu aparatul etilotest.

S-a speculat că aceasta ar fi condus sub influența alcoolului și a substanțelor stupefiante, testul pentru acestea ieșind pozitiv.

Ulterior, solista a recunoscut că a consumat un pahar de vin cu multe ore înainte să se urce la volan.

„Nu am fost prinsă nici beată, nici drogată, nu am atins droguri în viața mea și sunt foarte supărată pentru ce mi s-a întâmplat. Am și eu probleme de sănătate și nu aș putea să fac asta, chiar dacă mi-aș dori. Nu mai pot să dorm de când s-a întâmplat, iau calmante, efectiv sunt foarte traumatizată de ce a ieșit după acest incident.”, a declarat Xonia în cadrul emisiunii moderate de Cătălin Măruță.