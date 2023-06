Xonia s-a ales cu dosar penal după ce a fost prinsă la volan sub influența alcoolului și a substanțelor interzise: "Nu avea dreptul de a conduce pe teritoriul României" | EXCLUSIV

In articol:

Artista Xonia nu trece prin cea mai bună perioadă a sa. Vedeta a venit cu o surpriză neplăcută pentru fani în această dimineață, când a fost prinsă la volanul mașinii, deși băuse alcool și consumase substanțe interzise.

Polițiștii vin cu primele detalii despre cazul Xoniei. Oamenii legii se pare că își exercitau atribuțiile pe o stradă din Sectorul 2, atunci când au oprit un autoturism la volanul căruia se afla o femeie. În urma verificărilor, s-a constatat că aceasta consumase alcool, dar și substanțe interzise.

Poliția, primele detalii după ce Xonia a fost prinsă băută și drogată la volan

Xonia a avut parte de un episod nu tocmai plăcut în această dimineață. Oamenii legii au oprit-o pe artistă la un control de rutină și s-a dovedit că aceasta s-a urcat la volanul autoturismului după ce consumase alcool, dar și substanțe interzise.

La primele ore ale dimineții, oamenii legii au venit cu o serie de precizări cu privire la acest caz, iar din primele informații se pare că artista nu avea nici dreptul de a conduce pe teritoriul României.

"La data de 23 Iunie a.c., în jurul orei 04:00, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București- Brigada Rutieră, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au procedat la oprirea unui autovehicul condus de către o femeie, pe o stradă din sectorul 2", se arată în comunicatul polițiștilor.

Xonia [Sursa foto: Instagram]

Xonia nu avea dreptul de a conduce pe teritoriul României

Din informațiile oferite de oamenii legii până acum, la fața locului s-au efectuatu verificări, iar Xonia a condus sub influența alcoolului și a substanțelor interzise.

Mai mult decât atât, vedeta nu avea nici dreptul de a conduce pe teritoriul României, astfel că situația se complică din ce în ce mai mult. Brigada Rutieră București a comunicat faptul că în acest caz s-a deschis un dosar penal.

"În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că persoana care conducea autovehiculul se afla sub influența băuturilor alcoolice și a substanțelor interzise, dar și că nu avea dreptul de a conduce pe teritoriul României.

În acest context, a fost deschis dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de art. 336 alin.2 și art. 335 alin.2 din Codul Penal, aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2", se mai arată în comunicatul transmis de oamenii legii.

Xonia [Sursa foto: Instagram]

Xonia s-a împăcat cu fostul iubit?!

Recent, Xonia a acordat un interviu pentru WOWbiz.ro, unde a vorbit extrem de sincer și deschis! Frumoasa artistă a vorbit despre relațiile sentimentale și a mărturisit că nu s-a împăcat cu fostul iubit, așa cum s-a mai speculat prin tabloide.

"Nu m-am împăcat cu fostul meu iubit și nu am iubit. Nu e nimic trist sau ceva, pur și simplu lucrurile stau foarte bine așa cum stau, am rămas în relații foarte bune cu fostul meu Michael.

Chiar cu el am lucrat și am făcut această divizie de sub compania lui. Eu sunt îndrăgostită de viață, mă bucur tare mult. Sincer, cu sănătatea e prima dată când real vorbind chiar stau bine și mă bucur foarte mult să simt că sunt capabilă să pot să fac lucruri pe care le puteam face înainte.", a declarat Xonia, în urmă cu câteva săptămâni.