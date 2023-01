Yny Sebi, artistul momentului al adolescenților, surprins cu iubita secretă! A adus-o la filmările unui nou videoclip, crezând că nu îl va vedea nimeni | EXCLUSIV

In articol:

Yny Sebi este un artist care a luat ascensiune în anul 2022, fiind un membru al casei de discuri Big Up Music. El este interpretul pieselor “Tarabanele”, care împreună cu Bogdan de la Ploiești a depășit 30 milioane de vizualizări pe YouTube, “Habibi” împreună cu Gheboasă și “Defectul Meu”, care a fost și pe radio o perioadă de timp.

Yny Sebi, surprins de paparazzi cu iubita

Artistul este foarte iubit de multe fete, iar aceasta știre vine ca un șoc, deoarece artistul a declarat recent ca nu a mai avut o relație de mai bine de 2 ani.

Yny Sebi este artistul momentului, adolescenții îi ascultă piese fără oprire, numărul de vizualizări de pe platformele de socializare fiind impresionant. În multe declarații, pentru a păstra misterul și admirația fetelor a spus că nu are iubită și atunci când va avea va anunța chiar el, public. Nu a apucat să o facă pentru că paparazzi l-au prins în flagrant.

Yny Sebi a filmat un videoclip pentru o nouă piesă, unde și-a invitat și iubita, crezând că nu îl va vedea nimeni.

Ei bine, doar a crezut. Este vorba despre o fată înaltă, îmbrăcată în stilul artistului, care stătea lipită de iubitul ei. Fanilor cântărețului nu le va veni să creadă, mai ales dacă vorbim de fane, cărora li se va frânge inima. Oare ce mai lansează Yny Sebi și ce planuri are cu noua iubită? Cu siguranță, vom afla în curând.

Jorge, uluit de succesul lui Yny Sebi

Yny Sebi este un artist la început de drum, în vârstă de 17 ani, care are milioane de vizualizări la piesele postate pe canalul lui de YouTube. Acesta a colaborat cu nume mari din industria muzicală, cel mai de succes duo fiind cu Bogdan de la Ploiești. Jorge, deși este foarte pasionat de tot de înseamnă mediul online și trenduri, recunoaște că foarte greu ține pasul cu noii artiști și succesul lor nemaipomenit, cel care cu adevărat l-a impresionat fiind Yny Sebi.

"Sunt alții din generația nouă, ca Yny Sebi și nu mai dau nume. Am fost fascinat de cât succes are acest băiat și chiar mă bucur pentru succesul lui. Mai devreme, abia am putut să trec 300 de fete, care erau în jurul lui și mi se pare fascinant că încă se întâmplă asta în România. Sunt foarte bucuros că se întâmplă, pentru că o perioadă de timp nu a mai fost așa ceva în România, ne-am întors undeva la pragul de 2002-2004, unde noi trăiam chestia asta atunci când ne-am lansat cu trupa și după aceea, dintr-odată a dispărut, isteria aia. Când l-am văzut, mi-am adus aminte când eram la 20 de ani, cât de tare era sentimentul și mă bucur pentru el.", a declarat Jorge, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

