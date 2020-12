Zanni de la „Chefi la cuțite” dansează pe tocuri și dă din fund cu Emil Rengle. De necrezut cum au reacționat fanii lor VIDEO

Zanni de la „Chefi la Cuțite”, pe numele real Zannidache Hubert Edmond, și-a șocat fanii de pe internet cu cea mai recentă apariție.

Zanni de la „Chefi la cuțite” dansează pe tocuri cu Emil Rengle

Coregraful Emil Rengle a reușit să-l transforme pe Zanni de la emisiunea „Chefi la cuțite”. I-a pus cizme cu tocuri în picioare și au dat drumul la dans împreună. Imaginile cu concurentul au făcut mare vâlvă pe rețelele sociale, unde fanii lui l-au văzut în premieră purtând tocuri și mișcându-și trupul pe ritmuri turcești.

Totuși, la o privire mai atentă, nu este pentru prima oară când Zanni defilează pe tocuri. Alături de trupa de dansatori a lui Emil Rengle, cântărețul a încercat să învețe să meargă cu încălțări care le-ar pune în dificultate chiar și pe cele mai grațioase femei.

De la mersul pe tocuri și până la dansatul pe tocuri a fost doar un pas. În filmulețul postat de Emil Rengle pe Instagram, se poate vedea cum Zanni depune eforturi mari să țină pasul cu dansatorul.

Reacțiile internauților au fost colorate. În timp ce unii aplaudau inițiativa, alții lăsau mesaje tendențioase cu privire la orientarea sexuală a celor doi protagoniști. În orice caz, imaginile au amuzat mulți dintre privitori.

Zanni, noul copil minune a lui Alex Velea

Oamenii au reușit să-l cunoască pe Zanni mai bine după ce artistul a participat la emisiunea „Chefi la cuțite”. El are o poveste de viață impresionantă care a stârnit rumoare printre telespectatori. Zanni, în vârstă de 22 de ani, a fost abandonat de părinți când era foarte mic, așa că a crescut prin mai multe orfelinate, de unde era tot dat afară pentru că, aşa cum spune chiar el, făcea multe prostii. „Eram cam nebun”, a recunoscut el.

Zanni, la Chefi la cuțite

Primii bani, Zanni i-a câştigat făcând tatuaje şi ca frizer. „Apoi am spus să mă fac DJ şi am vrut sa fac un curs de muzică. Am intrat pe Youtube şi am văzut un mesaj de la Alex Velea pentru un om obişnuit şi mi-am spus, Alex răspunde la toată lumea, să-i scriu şi eu un mesaj. Dar m-am gândit ce să-i scriu ca să-i atrag atenţia, să-l frapez. I-am scris aşa „dă-mi putere, ca să dau şi eu mai departe”, a spus Zanni in emisiunea lui Pepe de pe Youtube.

Alex Velea a fost contrariat de mesajul lui și l-a chemat pe Zanni în studio. Așa a început colaborarea dintre cei doi. Mai mult, cea mai recentă melodie scoasă de Alex Velea cu Zanni și George Talent a ajuns în doar câteva zile numarul 1 în trending pe YouTube.

Zanni și Alex Velea

De atunci, Zanni face parte din noul proiect al lui Alex Velea, care a făcut o declarație emoționantă. „Zanni e arma mea secretă. E un copil bun şi talentat. E aşa cum îmi doresc eu să fie unul dintre copiii mei”, a spus soțul Antoniei, într-un live realizat cu Pepe.