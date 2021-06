Zanni este favoritul publicului la Survivor România. Faimosul face un gest surprinzător în consiliul pentru eliminare. „Nu e corect față de Elena!”

Zanni 23:05, iun 27, 2021 Autor: Loredana Dobre

In articol:

Zanni este cel mai votat concurent din echipa Faimoșilor la Survivor România. Elena Marin și Sebastian Chitoșcă nu se salvează de la eliminare, iar unul dintre aceștia va părăsi competiția în această seară.

Zanni este favoritul publicului la Survivor România

Faimosul este fericit pentru că, în ciuda conflictelor pe care le-a avut în Dominicană, publicul continua să-l voteze. Zanni le transmite oamenilor de acasă că are nevoie de susținerea lor, pentru că are adversari puternici în competiție.

Zanni de la Faimoși

„Ce am realizat eu în emisiunea asta, că am intrat râzând și pe z ice trece mi s-a luat zâmbetul de pe buze. Mi-am dat seama că în fiecare zi am gaăsit motive să mă distrez, că asta a fost strategia mea aici. Strategia mea a fost să spun ce simt și că văd doar partea comică din această emisiune. Chiar dacă mă enervez, trebuie să trec repede peste. Ieri și azi am cam fost timorat și acum că am aflat că m-a votat lumea mi-a venit din nou fericirea”, a spus Zanni.

Faimoșii

Zanni, despre posibila eliminare a Elenei Marin al Survivor România

Deși își dorește ca Sebastian Chitoșcă să nu părăsească competiția, Zanni nu spune că vrea ca Elena Marin să fie eliminată în această seară. „Mă simt foarte bine, simt o îmbrățișare de la mii de oameni. Mă bucur că am fost votat, le mulțumesc pentru asta. Suntem doar trei, mă aștept la orice răsturnare de situație.

Elena Marin

Eu mă bucur pentru mine că m-am salvat. Sebi e fratele meu și mi-aș dori să rămână el, dar nu e corect față de Elena să spun asta. Publicul decide și dacă voi mai acuzat de lucruri grave, vreau sa lumea de acasă să vadă că nu sunt atât de prost educat să fac lucrurile de care sunt acuzat. Unii încearcă să mă dărâme prin acuzații nefondate. Am nevoie de susținerea voastră mai departe, pentru că am adversari buni”, a mai spus Zanni.