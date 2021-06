Raluca Dumitru, despre ținutele prea decoltate ale Elenei de la Survivor! ”Când se apleca i se vedea tot... Eu nu aș fi putut să mă afișez așa în fața băieților care stau fără iubite de 6 luni”! EXCLUSIV

Faimoșii au observat și ei felul în care se îmbracă Elena 23:18, iun 26, 2021 Autor: Radu Constantin

Ieșită din competiție în urmă cu două săptămâni, Raluca Dumitru a vorbit deschis despre relația pe care a avut-o cu Elena Marin.

Raluca s-a bucurat când a aflat că e în echipă cu Elena

Faimoasa spune că Elena, considerată una din favoritele publicului, a avut conflicte cu toată lumea din echipă și că la început a încercat să se apropie de ea, însă la un moment dat și-a dat seama că aceasta încearcă s-o folosească.

”Eu, când am venit la Survivor, cunoșteam doar doi oameni: pe Moroșanu și pe Elena. Le-am și spus prietenilor de acasă, că am noroc că o știu pe Elena, că am fost colegă cu ea și cu iubitul ei... Însă ce s-a întâmplat acolo m-a surprins cu totul...”, a dezvăluit Raluca pentru WOWbiz.ro.

Raluca Dumitru i-ar acorda o notă mică Elenei Marin

”Primul șoc a fost atunci când am venit cu Irisha iar colegii s-au grăbit să ne facă loc pentru dormit și să ne ofere din păturile lor. Elena a spus doar că ea doarme lângă Moroșanu și Jador, cu toate că nici unul nu era în camp, amândoi erau accidentați și nu se știa dacă mai revin în competiție. Nu mi s-a părut important la momentul acela... Apoi am încercat să merg eu la ea, când stătea singură pe plajă, să-i spun să se întoarcă în camp, să stea cu noi. Am stat puțin de vorbă, după care ea a mers la Zanni să-i spună că-i pare rău că a plecat Ana și că au venit ”fetele noi”, că noi suntem conflictuale. Probabil că așa s-a gândit ea să profite de moment și să se apropie de el. Zanni a venit la mine și mi-a relatat, pe ideea că e bine să am grijă cu Elena, mai ales că ne-a văzut că stăm împreună pe plajă și poate o consider prietenă. Am fost și am confruntat-o pe Elena și cam de atunci s-a rupt toată prietenia”, a mai povestit Raluca Dumitru.

Raluca Dumitru: ”Până și Moroșanu s-a plâns de Elena”

Elena Marin poartă în camp un maiou extrem de decoltat

Faimoasa e de părere că Elenei îi place foarte să joace rolul victimei iar asta îi enervează pe toți din camp. ”OK, poate n-am reușit eu s-o înțeleg, însă cum de toți colegii ei au avut la un moment dat o problemă cu ea, nu doar eu, Zanni și Sebi. Până și Ștefan și-a dat seama la un moment dat de cum e ea, iar Moroșanu s-a dus la Zanni și i-a spus că Elena prea face pe victima. Elena reușește să te facă la psihic, în sensul că întorce lucrurile în așa fel încât te enervezi și ridici tonul sau o repezi. Atunci ea plânge și transformă totul într-o dramă. Așa a fost cu mine, când i-am spus că o s-o iau de codițe. Evident că era o vorbă spusă la nervi, dar ea a ținut-o câteva săptămâni că am amenințat-o. Am căzut în plasa ei, așa a pățit și Zanni, care mi-a spus că ăsta e jocul ei și nu trebuie să cădem în plasă”, a mai spus Raluca.

”Băieții mi-au atras atenția că e mult prea decoltată”

Elena Marin, surprinsă în camp într-o ținută decoltată

Faimoasa a vorbit și despre ținuta ieșită din comun pe care a ales-o Elena la Survivor: slipi tanga (la jocuri), maiou decoltat la spate și în părțile laterale la care, atunci când nu este la traseu, nu poartă sutien.

Elena Marin, într-o ipostază sexy

”Cred că era modul ei de a atrage atenția. Mie îmi era indiferentă, vă dați seama, dar băieții spuneau că Elena era mult prea decoltată. Când se apleca și dădea cu mătura sau făcea treabă prin camp i se vedea tot sânul. Eu, una, n-aș fi putut să mă etalez în acest fel în fața băieților care totuși stăteau de 6 luni fără prietenele sau soțiile lor... Adică, nu prea se face asta. Noroc că ei nu erau prea interesați de Elena din acest punct de vedere”, a încheiat Raluca.