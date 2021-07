Zanni este salvat de la eliminare și face un pas uriaș către finala Survivor România 2021. Ce șanse are la marele premiu

Zanni, finalist Survivor România 2021 00:45, iul 10, 2021 Autor: Loredana Dobre

In articol:

Zanni este unul dintre cei mai susținuți concurenți de la Survivor România 2021. Faimosul a demonstrat că poate face față provocărilor din Dominicană și s-a descurcat de minune pe traseele din concurs.

Zanni, la un pas de finala Survivor România 2021

Artistul s-a calificat în etapa următoare a competiției în detrimentul Mariei Chițu și este mai aproape de Marea Finală a sezonului 2 Survivor România. El are prima șansă la câștigarea trofeului și a premiului de 50.000 de euro. „E din ce în ce mai greu să intru pe traseu, sunt dureri pe care le ignor. Sunt recunocator că sunt ultimul din echipă, sunt recunoscător pentru toată imunitatea pe care am avut-o datorită celor de acasă.

Le multumesc pentru toată suținerea, am intrat în a șaptea lună de când sunt plecat de acasă. Fiecare consiliu este greu, știu că cei de acasă sunt cu mine. Ei mi-au dat încrederea de care am nevoie până la sfârșit. Mă lupt cu Marius și cu Andrei, pe ei vreau să îi nimicesc și am făcut-o de multe ori. au tot respectul meu, sunt niște sportivi foarte talentați, foarte buni, greu de bătut”, a declarat Zanni în consiliul de eliminare de vineri seara.

Cine este Zanni de la Survivor România 2021

Zanni este singurul veteran rămas în competiția Survivor România.

Povestea dramatică de viață a acestuia a ajuns rapid la inimile oamenilor de acasă. Protejatul lui Alex Velea a fost abandonat de părinți când era foarte mic și a crescut prin mai multe orfelinate. El povestea că din cauza comportamentului său era adesea dat afară din cămine. „, spunea el.

Dornic să evolueze, tânărul a luat viața în piept și a încercat mai multe meserii de-a lungul timpului. Zanni a câștigat primii bani făcând tatuaje, iar mai apoi lucrând ca frizer. „ Apoi am spus să mă fac DJ şi am vrut sa fac un curs de muzică. Am intrat pe Youtube şi am văzut un mesaj de la Alex Velea pentru un om obişnuit şi mi-am spus, Alex răspunde la toată lumea, să-i scriu şi eu un mesaj. Dar m-am gândit ce să-i scriu ca să-i atrag atenţia, să-l frapez. I-am scris aşa „dă-mi putere, ca să dau şi eu mai departe” , povestea Zanni într-un interviu despre modul în care a luat legătura cu Alex Velea.

Viața i-a zâmbit când celebrul artist i-a răspuns, iar de atunci Zanni s-a bucurat de susținerea necopndiționată a acestuia, dar și a iubitei sale, Antonia. De altfel, cei doi au luat legătura cu învingătorul Survivor România 2021 în repetate rânduri pe parcursul competiției, când ceilalți concurenți primeau mesaje de la familiile lor.

Zanni este favorit la câștigarea sezonului 2 Survivor România 2021

Deși casele de pariuri au anunțat concurentul cu cele mai mari șanse la câștigarea trofeului, marea finală se anunță plină de suprize și nu trebuie ratată. Zannidache este favoritul la pariuri pentru câștigarea competiției Survivor România, iar acesta ar putea lupta pentru marele premiu cu Marius Crăciun, arătau casele de pariuri pe 1 iulie.

Zanni

Casă pariuri 1

Zanni – 2.50

Marius Crăciun – 4.00

Andrei Dascălu – 6.00

Maria Chițu – 8.00

Casă pariuri 2

Zanni – 2.30

Marius Crăciun – 4.00

Maria Chițu – 6.00

Andrei Dascău – 8.00

Faimoșii și Războinicii au plecat în Republica Dominicană! Primele imagini de la aeroport

Deși protejatul lui Alex Velea este considerat concurentul cu cele mai multe șanse de a câștiga competiția din Republica Dominicană, telespectatorii sunt cei care decis deznodământul celui de-al doilea sezon. Așa cum s-a întâmplat de multe ori de la debutul concursului în luna ianuarie a acestui an, pot exista răsturnări de situație uimitoare.