Zanni „îi sapă groapa” Elenei Marin la Survivor România. Faimosul, mai furios ca niciodată pe dansatoare: „Asta mă scarbește!”

Faimoșii susțin că au discutat și au lămurit disensiunile la Survivor România, însă totul este doar de fațadă. Între Elena Marin și Zannidache războiul continuă tacit.

Zanni „îi sapă groapa” Elenei Marin la Survivor România

După ce au pierdut primul meci de imunitate al săptămânii, sălbaticii au făcut nominalizări. Strategia stabilită de aceștia a fost ca votul să fie acordat celui mai slab concurent din echipă. Faptul că propunerea pentru eliminare nu a fost unanimă arată că Faimoșii nu sunt uniți așa cum s-au declarat în ultima perioadă.

Andreea Antonescu a primit cele mai multe voturi, fiind considerată verigă slabă, însă au mai fost nominalizați Cătălin Moroșanu și Sebastian Chitoșcă. Zanni este furios pentru că, după ce a făcut compromisul de a nu o propune pe Elena Marin, au fost persoane care nu au respectat criteriul de a vota din punct de vedere sportiv.

„Toată chestia cu consiliul e o strategie, nimeni nu votează asumat. Eu am ceva cu ține, nu mă interesează ce spune lumea, te votez. Dacă mie îmi provoacă greață ăla, preferer să pierd cu cineva drag decât să câștig cu cineva cu care nu vreau să împart felia de pâine”, a spus Zannidache.

Faimosul este deranjat că Elena Marin nu a votat-o pe Andreea Antonescu și a preferat să-și anuleze votul nominalizându-l pe Cătălin Moroșanu. „Consiliul este singurul loc în care putem să ne vedem intențiile, mereu o să mă bucur de consiliu, și tu dai vot nul? Tu ce faci când ne arătăm toți fețele?

Dă-ți aia jos, că vreau să-ți văd fața! Nu-mi spune mie că tu ești albastru când de fapt ești roșu, asta mă scarbeste. Să vadă lumea, așa să nu o mai susțină. Nu știu cum se vede de afară, ele au secrete între ele, motive pentru care nu se votează. E cel mai neasumat mod să tratezi consiliul, să dai un vot nul”, a mai spus Zanni.

Zanni face amenințări la Survivor România

Enervat la culme că nu toți colegii său ai respectat strategia, Zanni avertizează că va porni un nou război și va vota cum simte, în funcție de antipatii. „Nu ai votat-o pe Andreea, după discuția pe care am avut-o, am dreptul să mă supăr că ai jucat-o la fentă. Am votat-o pe Elena că nu ne place,că e sintetică. Ne-am împăcat cu toții și am zis să fim maturi, de acum să fim asumați.

Le-am zic atât, eu pot să trec peste și să votăm cu echipa, dar dacă unul dintre voi calcă strâmb și îl votați pe Sebi, și votați prost și nu sportiv, iar dăm război. Dacă vreți să jucăm toți pentru echipă, eu pot să joc așa, deși n-am vrut să o votez pe Andreea. Dacă dansăm cum vreți voi, să nu mai dați voturi în gol. Dacă vă permiteți să faceți asta, nu mă mai interesează nicio părere și o să joc cum vreau eu, hora mea”, a mai spus Zanni.