Smiley și Gina Pistol au avut parte de o surpriză neașteptată în această dimineață: „Vine...”

In articol:

Smiley și Gina Pistol urmează să devină părinți în curând, iar entuziasmul și emoțiile își spun cuvântul pentru cei doi îndrăgostiți. În orice moment, fanii se așteaptă să audă vestea cea mare, că blondina a adus pe lume o fetiță! Între timp, celebrul cântăreț nu a uitat de muncă și de fanii săi, pentru care a postat conținut în fiecare zi pe rețelele de socializare.

Viitorii părinți au avut parte de o surpriză în această dimineață. Smiley a decis să imortalizeze momentul și să îl împărtășească cu prietenii săi virtuali. Atunci când a ieșit în curte, celebrul cântăreț a observat că toată curtea este plină de zăpadă. Smiley s-a filmat în curtea casei și a început să glumească că „vine Crăciunul”, o scuză în plus pentru faptul că nu a reușit nici până acum să dea jos decorațiunile de pe casă.

„Ce bine că mi-am lăsat decorațiunile pe casă! Vine Crăciunul din nou. Gina, scoate bradul!”, a spus Smiley la secțiunea de stories de pe Instagram, în timp ce iubita lui gravidă îl privea de la intrarea în casă.

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Smiley și Gina Pistol, în această dimineață [Sursa foto: Captura Video]

Gina Pistol, emoționată de venirea pe lume a fiicei sale: „Mă gândesc dacă o să fiu o mamă bună”

Smiley și Gina Pistol s-au prgeătit pentru venirea pe lume a fiicei lor până la ultimul detaliu. Ei au reușit să renoveze casa și camera fetiței în timp pentru venirea ei pe lume. Deși este nerăbdătoare pentru următorul capitol din viața ei, Gina Pistol nu poate să dea uitării emoțiile și anxietatea care vin odată cu venirea pe lume a primului copil. Celebra prezentatoare tv a postat mai multe videoclipuri pe Instagram, în care le-a mărturisit urmăritorilor ei că este panicată.

Citeste si: Imagini exclusive cu Gina Pistol, înainte să devină mamă pentru prima dată! Cum a fost surprinsă iubita lui Smiley VIDEO

„Nu am avut chef de nimic. Am avut de făcut analize, mici cumpărături, pregătiri de fapt, pentru că mai am puțin. Mai am o săptămână, asta care vine, cealaltă. Abia acum realizez ce mi se întâmplă, asta după discuția avută cu anestezistul. Mă apucă panica. Încep să mă gândesc dacă o să fiu o mamă bună, dacă o să am răbdare.... Cred că toate femeile au trecut prin asta”, le-a povestit Gina Pistol internauților. Citește mai multe AICI.