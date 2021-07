Zanni, împins violent pe traseu de Maria Chițu la Survivor România. Reacția virulentă a Faimosului: „Ticăloasa asta…”

Zanni și Maria Chițu 23:17, iul 8, 2021 Autor: Loredana Dobre

In articol:

Zanni ratează calificarea în cea de-a doua semifinală a competiției Survivor România, de vineri, 9 iulie. Faimosul a fost la un pas de a-și pierde cumpătul, după ce a fost împins de Maria Chițu pe traseu.

Zanni, bruscat de Maria Chițu la Survivor România 2021

Presiunea este la cote maxime în Republica Dominicană, iar concurenților de la Survivor România le este greu să facă față emoțiilor. Prima semifinală a ajuns la final, iar Marius Crăciun și Andrei Dascălu sunt cei doi care și-au adjudecat locurile în ultimii patru concurenți.

Zanni

Furios că a pierdut șansa de a se califica în cea de-a doua semifinală a competiției, Zanni a fost pe punctul de a răbufni la adresa Mariei Chițu, după ce Războinica l-a împins violent pe traseu. La ceremonie, artistul i-a reproșat acesteia că gestul său putea avea repercusiuni, iar la nervii pe care i-a avut putea reacționa diferit.

„Mai aveam puțin și câștigam, ceea ce voiam ca să nu depind de cei de acasă. Voiam să mă salvez singur, să nu se simtă ei cumva..chiar dacă ei sunt acolo gata să voteze. De aceea e toată ambiția pe care o pun în joc, nu sunt basme. Am potențial, știu că sunt bun și dau cu mucii în fasole la sfârșit.

Când avem nervii cei mai mari, că am făcut o greșeală pe traseu am fost zăpăcit de Maria. Ticăloasa asta mica vine..nu ai voie să mă atingi. Hannah Montana din Vaslui. Voiam să câștig și știu ce înseamnă pentru unii vânătoarea asta de momente. Când vezi pe cineva nervos te duci să-i pui stropul ăla pe cap și își spune ceva „doamne, ce ne-a zis”, a spus Zanni scos din sărite de Războinică.

Maria Chițu se bucură că l-a împiedicat pe Zanni să câștige astăzi și precizează că acesta chiar merita să fie pus la punct. „ Mă bucur că am adus cele trei puncte. M-am bucurat de traseul ăsta. Felicitări lui Andrei. Sunt multe frustrări acumulate pe parcursul comeptiției. Decât să-i dau două în cap, mai bine îi iau două puncte și îl ajut pe Andrei să meargă mai departe”, a spus Maria Chițu.

Marius Crăciun și Andrei Dascălu, în ultimii patru concurenți de la Survivor România

Cei doi Războinici au reușit să câștige imunitatea în prima semifinală la Survivor România. „M ă simt foarte bine, foarte dulce. La început când am văzut traseul și final, nu mă așteptam să fiu priceput la aruncările la coș. De-aia am avut o aruncare din oală, dar se pare că a funcționat. La prima intrare cu Maria știam că aruncă foarte bine și credeam că nu am nicio șansă.

A fost un meci strâns, apoi cu Zanni am întors scorul și m-am calificat în finală cu Elena. Știam că trebuie să rămân concentrat la fiecare aruncare de minge și am reușit. Uneori când mă subestimez reușesc să mă surprind, la unele aruncări. Resimt o durere de musculatură, dar mă bucur că astăzi am reușit să dau tot și m-am salvat astăzi. Îi felicit pe toți”, a spus Marius Crăciun.

Marius Crăciun și Andrei Dascălu

„Sunt foarte fericit. Aveam mare nevoie de această victorie. Mă bucur că eu și Marius avem locurile asigurate în ultimii patru. Mă bucur că am putut demonstra că îmi merit locul aici”, a spus Andrei Dascălu.