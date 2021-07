Zanni, prima reacție după ce Elena Marin a părăsit Survivor România! „A fost o femeie puternică, nu mă bucur că a plecat”

Zanni, concurent la Survivor România [Sursa foto: Captură KANAL D] 20:59, iul 9, 2021 Autor: Ana Maria

Elena Marin a părăsit competiția Survivor România în etapa semifinalelor, în seara zilei de 8 iulie. Concurenții încă rămași în competiție au fost uimiți de faptul că fost concurentă, deși a ieșit favorita publicului de mai multe ori, a fost eliminată atunci când a intrat la votul publicului alături de Zanni și Războinica Maria Chițu.

Zanni, primele declarații despre eliminarea Faimoasei Elena Marin de la Survivor

Zanni a comentat și el eliminarea fostei lui colege din competiție, Elena Marin. Deși a recunoscut că nu s-au simpatizat în competiția din Republica Dominicană și că nici nu vor rămâne prieteni, a recunoscut că a fost o femeie puternică pentru că a reușit să ajungă atât de departe.

„Cum am fost mereu sincer, nu o sa imi schimb parerea. Am luat-o la recomepnsa pentru că am vrut sa fiu impartial, nu din prietenie. Ii doresc tot binele din lume, dar nu am fost deloc de acord cu caracterul ei. Numai eu stiu ce am simtit si ce am indurat. Datorită ei eu am învatat ce simt in momentul ăsta. A fost o femeie puterinca, a indurat si ea destul de multe, eram veteranii. Are si ea repsectul meu pentru tot ce a indurat si pentru ca era ambitioasa. Dar părerea mea este ca ar fi trebuit mai multe fapte decat vorbe. Si-a dorit să fie aici. Au fost multe lucruri cu care eu nu am fost de acord. Nu mă bucur că a plecat, contează cine rămâne, nu cine pleacă”, a spus Zanni, despre eliminarea Faimoasei Elena Marin de la Survivor.

Elena Marin, primele declarații despre Zanni, după ce a fost eliminată de la Survivor România

Nici Elena Marin nu s-a abținut din a-și spune părerea despre Zanni, fostul ei coleg din competiția Survivor România, după ce a fost eliminată.

„Lucrurile între mine și Zanni stau așa cum le-ați văzut. I-am spus „baftă” la final. E clar că fiecare și-a jucat cartea și oamenii, care de fapt au vrut să scoată în evidență că aș fi falsă sau că am anumite strategii, de fapt merg pe ideea că hoțul strigă hoțul. Are o inteligență foarte mare, asta recunosc, dar e o inteligență distructivă, pe care o folosește în scopuri negative. E normal să avem oameni care ne plac și oameni care nu ne plac. Există posibilitatea ca lucrurile să se schimbe între noi când ne vom întoarce acasă, dar tind să cred că este mică.

Atunci când Zanni a venit la mine, inclusiv la acea recompensă, eu m-am bucurat foarte tare. Îmi place să răspund la răutate cu bunătate, îmi place să trec cu vederea, să nu tin ranchiună. Când m-a ales pe mine, am crezut că lucrurile se vor schimba, apoi mi-am dat seama că lucrurile nu vor fi asa, a fost ca si cum noi nu am fost acolo, noi nu am impartit aceeasi bucurie”, a declarat Elena Marin.