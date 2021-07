Elena Marin, primele declarații după ce a părăsit competiția Survivor România! Care a fost primul lucru pe care l-a făcut dupa eliminare „Aseară nu am apucat să mă uit pe internet, mi-am alocat timp să...” EXCLUSIV

Elena Marin, în Consiliul de eliminare 19:03, iul 9, 2021 Autor: Ana Maria

Elena Marin a părăsit competiția Survivor România în seara zilei de joi, 8 iulie, în etapa semifinalelor. Dansatoarea Andreei Bălan și-ar fi dorit foarte mult să ajungă în finala show-ului de la Kanal D, așa cum a recunoscut în nenumărate rânduri. Din păcate pentru ea, după ce a intrat la vot alături de Zanni, concurentul din echipa Faimoșilor, și Maria Chițu, concurenta din echipa Războinicilor, ea a fost eliminată.

Elena Marin a părăsit competiția în lacrimi, după ce timp de mai bine de șase luni a luptat cot la cot alături de colegii săi.

Imediat ce a fost eliminată de la Survivor România și a primit telefonul înapoi, Elena Marin a reluat legătura cu familia și cu iubitul ei, iar discuțiile cu cei dragi au ajutat-o să își recapete optimismul.

A mărturisit cu zâmbetul pe buze că s-a întrebat ce nu a făcut bine și că s-a criticat pentru unele decizii luate în parcursul ei din Republica Dominicană, dar apropiații au asigurat-o că sunt foarte mândri de ea și

că acasă o așteaptă mulți susținători care au fost alături de ea cu sufletul încă de când a intrat prima dată în competiție.

Elena Marin, după eliminarea de la Survivor: „Puterea mi-au dat-o cei dragi”

„Ieri am trecut prin niste emotii colosale, pe care nu le-am putut gestiona. Azi am reușit să vorbesc cu familia mea, cu oamenii dragi, cu iubitul meu si mi-au oferit foarte multa incredere. Mi-au spus ca au incredere in mine, ca nu se asteptau sa raman atat in competitie. A fost o competitie foarte dură. Întotdeauna ma critic cand nu reusesc sa ajung la finalul cel mai inalt, cu siguranta imi doream sa ajung in finala, dar nimic nu este intamplator. Eu, asa cum am spus si in Consiliu, nu am stiut să îmi gestionez emoțiile. Am fost și sunt o fire emotivă și nu doar că nu am scăpat de emoții, dar s-au amplificat. Am învățat foarte multe lucruri importante.

M-am bucurat să aud că îi voi revedea pe o parte din foștii concurenți, pentru că am împărțit și bune și rele, cu mulți dintre ei voi păstra legătura și s-au legat prietenii și abia aștept să îi revăd. Aseară nu am apucat să mă uit pe internet, mi-am alocat timp să mă adun și să trec peste, apoi am vorbit foarte mult cu familia și iubitul meu și mi-am dedicat tot timpul și emoțiile lor. Sunt cu zâmbetul pe buze acum, puterea pe care mi-au dat-o cei dragi a fost extraordinară și vreau să le mulțumesc pe această cale. Am înțeles de la iubitul meu și de la mama mea că sunt foarte multe persoane care mă susțin și abia aștept să iau legătura cu ei, să le mulțumesc”, a mărturisit Elena Marin, la mai puțin de 24 de ore după eliminarea din competiția Survivor România, în cadrul emisiunii Ștefat mixtă.