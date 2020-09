In articol:

Zayn Malik și Gigi Hadid

Gigi Hadid și Zayn Malik trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Top modelul american și cântărețul britanic au fost fotografiați împreună pentru prima dată în noiembrie 2015, atunci când păreăseau o petrecere. 5 ani mai târziu, cuplul tocmai a primit pe lume rodul iubirii lor: Gigi Hadid tocmai a născut o fetiță!

Miercuri, 23 septembrie, Zayn Malik a postat o fotografie pe twitter prin care a anunțat venirea pe lume a bebelușului lor, postare urmată de mesajul „frumosul nostru om mic.”

Zayn Malik și micuța lui

Citeste si: Marius de la Puterea Dragostei este devastat! „Are tumoră pe creier...” - evz.ro

În imagine a fost suprinsă mânuța copilului lor, care îl strângea de mână pe Zayn. Proaspătul tătic a aăugat în descrierea pozei: „Fetița noastră este aici, sănătoasă și frumoasă.”

Fetița lui Zayn Malik și a lui Gigi Hadid, primită cu mesaje emoționante

Cântărețul care a debutat cu trupa One Direction a continuat cu mesajele emoționante, gest de înțeles pentru că nașterea primului tăi copil este un eveniment cu totul unic:

„A încerca să exprim în cuvinte despre cum mă simt acum ar fi o sarcină imposibilă. Dragostea pe care o simt pentru acest mic om este dincolo de înțelegerea mea.

Recunoscător să o cunosc, mândru că o numesc a mea și recunoscător pentru viața pe care o vom avea împreună”, afost mesajul lui Zayn Malik.

Mohamed Hadid, tatăl top modelului, i-a lăsat noului membru al familiei sale o mică scrisoare pentru a-l întâmpina pe „micul său nepot”.

„Bună, micuța mea nepoată, sunt eu, inima mea e cât se poate de fericită. Îți doresc soarele și luna, îți doresc pentru tine un timp fericit. În numele lui Dumnezeu cel milostiv, vreau să spun că te iubesc sunt atât de mândru de tine. @Gigihadid”.Să știi că bunicul este mereu aproape, aș face orice, orice pentru tine, draga mea. Când am auzit că ești pe drum, am zâmbit și am șters o lacrimă. Am plâns pentru că știam că inima mea îți va aparține întotdeauna.”

Vezi Galeria Foto pentru peste 20 de poze cu cuplul faimos