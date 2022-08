Zece citate din filme de dragoste. Îl vei adora pe cel al lui Ryan Gosling, din filmul „Jurnalul”

In articol:

Zece citate din filme de dragoste. Peliculele cu tematică romantică reușesc adesea să emoționeze până la lacrimi pe oricine. Retrăiește fiorii iubirii cu ajutorul replicilor personajelor favorite. Cuvintele lui Ryan Gosling din filmul „Jurnalul” sunt copleșitoare!

Cele mai frumoase citate din filme de dragoste

„Mi-e teamă de tot. Mi-e teamă de ceea ce văd, de ceea ce am făcut, de ceea ce sunt și, cel mai important, mi-e teamă că de îndată ce voi ieși pe ușă, nu voi mai putea simți niciodată ceea ce am simțit pentru tine.”- Jennifer Grey în „Dirty Dancing”

„Te urăsc atunci când mă faci să râd, te urăsc și mai mult atunci când mă faci să plâng. Te urăsc atunci când nu ești lângă mine, în mod special atunci când nu suni. Dar cel mai mult urăsc modul în care te urăsc.”- „10 Things I Hate About You”

Zece citate din filme de dragoste.

„Nu sunt un om special, ci doar un om obișnuit cu gânduri obișnuite. Am dus o viață obișnuită. Nu există momente dedicate mie, iar numele meu va fi uitat în curând. Dar într-o privință am reușit la fel de glorios ca oricine din lumea asta. Am iubit o persoană cu toată inima și cu tot sufletul. Iar pentru mine, asta a fost întotdeauna suficient.”- Ryan Gosling în „Jurnalul” (The Notebook)

„Dragostea este întotdeauna răbdătoare și generoasă. Nu este niciodată obraznică sau egoistă. Este întotdeauna pregătită să își ceară scuze, să aibă încredere, să spere și să îndure orice ar veni.” - „A Walk To Remember”

„Asumă-ți riscul. Dacă vei fi rănită, te vei întoarce. Nu are sens să îți trăiești viața fără asta. Dacă treci prin viață și nu te îndrăgostești profund, înseamnă că nu ai trăit deloc.”- „Meet Joe Black”

„Sunt ceea ce sunt datorită ție. Tu ești fiecare motiv, fiecare speranță și fiecare vis pe care l-am avut vreodată și nu contează ce se va întâmpla cu noi în viitor. Fiecare zi pe care o petrecem împreună este cea mai frumoasă zi din viața mea. Voi fi mereu a ta.”- Rachel McAdams în „Jurnalul” (The Notebook)

„Nu spune că nu ne potrivim. Eu văd că nu ne-am mai potrivi cu nimeni altcineva.”- „The Cutting Edge”

„Dragostea înseamnă să nu spui niciodată că îți pare rău!”- Ali MacGraw în „Love Story”

„Sărută-mă! Sărută-mă ca și cum ar fi pentru ultima oară!”- Ingrid Bergman în „Casablanca”

„Nu uita că sunt doar o fată care stă în fața unui băiat, cerându-i să o iubească!”- Julia Roberts în „Notting Hill”

Filme romantice 2022 de vizionat cu partenerul

Filmele romantice sunt adesea preferate și urmărite de femei, întrucât este bine știut că ele sunt mult mai sensibile, pasionale, blânde și gingașe decât bărbații. Astfel, de cele mai multe ori, în cuplu, femeia este cea care propune vizionarea de filme romantice. Însă, nu neapărat. Există și o mulțime de cupluri care adoră să privească povești de iubire împreună.

Astfel, dacă vremea de afară vi se pare total neprietenoasă și doriți să vă relaxați alături de partener, printre cele mai urmărite filme romantice anul acesta se numără: I Want You Back, Throuh My Window, Marry Me și, Downtown Abbey: A New Era.