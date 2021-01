Zeynep din serialul ”Prizoniera Destinului”, ținută senzațională în noaptea dintre ani. Mesajul transmis de actriță: ”Am învățat multe și...”

Protagonista serialului fenomen de la Kanal D a transmis un mesaj pentru cei care o urmăresc!

Demet Ozdemir este una dintre cele mai cunoscute actrițe din Turcia. Tânăra s-a născut in 1992, in Kokaeli, Turcia și mai are doi frași gemeni pe nume Derya si Volkan. Părintii celebrei actrițe s-au despărțit, de pe vremea când Demet avea doar opt ani. Cei trei copii au crescut cu mama lor, în Istanbul. Demet a recunoscut că încă locuiește în casa părinților ei.

Demet Ozdemir și-a început cariera având primul rol în “Tut Sozunu”, o comedie. Actrița a mai jucat si in serialul “Cilek Kokusu”(2015), in serialul “Camera 309” (2016), în “Sen Kiminle Dans Ediyorsun?”, iar rolul din “Vis de iubire” a facut-o si mai celebra.

Demet Ozdemir [Sursa foto: Instagram]

Zeynep din Prizoniera Destinului, mesaj pentru fanii ei

Demet Ozdemir a început să joace, anul trecut, alături de Ibrahim Çelikkol în serialul Prizoniera destinului (Doğduğun Ev Kaderindir). Ba mai mult decât atât, serialul s-a dovedit a fi de un mare succes, ajungând și la cel de-al doilea sezon. De asemenea, ”Prizoniera Destinului” a câștigat două premii la categoriile ‘Cel mai bun regizor’ și ‘Cel mai bun scenariu’.

În noaptea dintre ani, Demet Ozdemir a îmbrăcat o ținută de senzație, iar mesajul postat pe rețelele de socializare, special pentru fanii ei, a strâns zeci de mii de aprecieri.

”Lăsând un an în urmă în care am învățat multe și am realizat cât de mult ne iubim cu adevărat. Am intrat în noul an cu speranță. Sănătate, fericire, iubire și toleranța să ne urmărească mereu. Un an nou fericit tuturor. Bine ai venit, 2021”,a scris Demet Ozdemir, protagonista din serialul ”Prizoniera Destinului”.