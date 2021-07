Zi mare pentru Oana Roman! O persoană dragă își serbează ziua de naștere. Vedeta a trecut peste toate neînțelegerile din trecut: „Te iubim și ne e dor de tine!”

Oana și Petre Roman [Sursa foto: Instagram] 13:47, iul 23, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

In articol:

Oana Roman este o femeie puternică, care a reușit să își întemeieze o familie frumoasă, dar și să ierte lucrurile dureroase din copilăria ei. Recent, vedeta a postat pe social media o fotografie în care apare ea, tatăl ei și Isabela, care îl îmbrățișează strâns pe bunicul său. În dreptul imaginii de familie, fiica lui Petre Roman i-a urat “La mulți ani” tatălui ei și i-a mărturisit că îl iubește.

„ La mulți ani, tati! La mulți ani, tataie Petre! Te îmbrățișăm, te iubim și ne e dor de tine! ” a scris Oana Roman pe contul ei de Instagram, pentru tatăl său care a împlinit 75 de ani.

Se pare că vedeta a reușit să treacă peste rănile din tinerețe, astfel că Petre Roman este prezent atât în viața sa, cât și în viața micuței Isabela, care se bucură de prezența bunicului ei.

Citeste si: Mioara Roman a ajuns de urgență la spital. Oana Roman, totul despre starea de sănătate a mamei sale: "Nu se simte bine"

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Oana Roman îl admiră pe tatăl ei

Oana Roman a declarat că și-ar dori să îi calce pe urme părintelui ei, mai ales în ceea ce privește organizarea și disciplina exemplară a lui Petre Roman.

Oana și Petre Roman în tinerețe[Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Marius Elisei a oferit primele declarații, după divorțul de Oana Roman! "Sunt bine..."

“ Mi-a zis că pleacă de ziua lui undeva. Îmi pare rău că nu am apucat să îl sun pentru că am niște zile foarte aglomerate. Am ajuns acasă la 1 noaptea. Cam așa sunt zilele mele. Eu îi doresc să fie la fel de în formă ca până acum. Arată extraordinar, dar cu ce preț. Cu o viață disciplinată, cu mult sport și cu multă grijă. Chiar îmi doresc să fie bine. Disciplina lui este un lucru pe care îl admir la el. In ultimii ani am devenit și eu mai disciplinată.

El în fiecare zi învață, citește și evoluează. Admir foarte mult faptul că nu l-am auzit vorbind de rău pe cineva. Cred că de două ori l-am auzit pierzându-și cumpătul, dar de altfel reușește să trateze lucrurile cu o diplomație incredibilă. Eu sunt mai impulsivă .” a declarat vedeta.