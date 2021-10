Zi tristă pentru artă. Ion Bârlădeanu, artistul cunoscut pentru colajele sale pop art, s-a stins din viață

In articol:

Ion Bârlădeanu s-a născut în 1946, la Zăpodeni, judeţul Vaslui. Deși a avut doar șapte clase primare şi doi ani de studii la Şcoala populară de arte, a lucrat ca gropar, muncitor în fabrică, paznic la Casa Poporului, talentul nu l-a ocolit. După Revoluţia din 1989 a trăit din reciclarea sticlelor, însă ani mai târziu avea să devină cunoscut în întreaga țară și nu numai, pentru talentul său nemărginit.

În anul 2008, acesta a fost descoperit de Ovidiu Feneş, cel care l-a și recomandat proprietarului de galerie de artă, Dan Popescu.

Ion Bârlădeanu, la vârsta de 62 de ani, a avut prima expoziție, la Bucureşti, acolo unde a arătat iubitorilor de artă, 20 de lucrări pe teme politice, cele care-i erau subiect favorit. Cu timpul, Bârlădeanu a expus la Basel şi Londra în 2009 şi la Paris în 2010. În anul 2009, celebrul regizor Alexander Nanau a făcut un film documentar, marca HBO România despre Bârlădeanu, numit ”Lumea văzută de Ion B./ The World According to Ion B.”, film care a obţinut Premiul Emmy International, categoria ”Arts Programming”.

Ion Bârlădeanu [Sursa foto: Facebook]

Proiectul „Bucureşti. O lume de Ion Bârlădeanu şi Carmen Lidia Vidu” a fost lansat în 2015, acolo unde cei doi artiști au mixat imagini şi personaje cu care au identificat Bucureştiul urban. Artistul era reprezentat de galeria H’Art din Bucureşti (105-107 Str. Mihai Eminescu). Lucrările sale au fost expuse la Londra, Copenhaga, Basel, Paris alături de artişti consacraţi precum Andy Warhol şi Marcel Duchamp.

Ion Bârlădeanu a cunoscut-o pe Angelina Jolie, prin intermediul regizorului Alexander Nanau. Actriței i-au fost prezentate lucrările artistului român, iar Angelina a rămas impresionată și a decis să-l cunoască personal. Cei doi au stat mult timp de vorbă despre artă.

Mesajele de condoleanțe curg pe Facebook

Ion Bârlădeanu a lăsat în urma lui multe lucrări impresionante, dar și un mare gol, mai ales în inimile iubitorilor de artă.

este mesajul scris pe pagina H`art Gallery.

„ Nea Ion Bârlădeanu a decis ca în această frumoasă zi de toamnă să se mute la dreapta viaţă. A fost un artist total. Vreau să cred că-i va amuza pe îngeri cu colajele lui. La revedere, prietene!”, a scris pe Facebook curatorul Dan Popescu, notează News.ro