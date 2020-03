Daca esti la inceput de drum intr-o relatie, ar trebui sa stii care sunt nativii care nu vor sa se casatoreasca.

Sunt multe femei si chiar si multi barbati care viseaza inca din copilarie sa se casatoreasca si sa aiba o familie frumoasa. Totusi, anumiti nativi fug de relatiile serioase, de casnicie si, indiferent de cat de bine le este alaturi de partener, pur si simplu nu concep sa faca si acest pas.

Zodiile care nu se casatoresc niciodata: Gemeni

Cel mai bine ar fi sa stii din start daca tu si partenerul tau ati putea forma o familie in adevaratul sens al cuvantului. Se regaseste jumatatea ta pe lista nativilor care fug de casatorie?

Nativii din zodia Gemeni sunt foarte schimbatori. Pentru ca trec rapid de la o stare la alta si pentru ca nu vor sa ia decizii pe care le-ar putea regreta apoi, tind sa se fereasca si de casatorie.

Persoana nascuta in zodia Gemenilor se teme de monotonie si plictiseala, asa ca sunt slabe sanse sa acccepte vreodata sa semneze actele la starea civila. Pe lume sunt atatea tentatii si placeri, de ce ar vrea sa se lege la cap si sa devina jumatatea unei singure persoane pe viata?!

Daca vreodata va accepta sa se casatoreasca, va sta mereu cu gandul la ce lucruri marete ar fi putut face daca si-ar fi pastrat libertatea.

Citeste si: Compatibilitate Gemeni. Cu ce zodii se potrivesc Gemenii

Zodiile care nu se casatoresc niciodata: Sagetator

Vesti proaste daca te-ai indragostit de o persoana din zodia Sagetator: este alergica la casatorie!

Sagetatorii sunt oameni independenti care nu suporta ideea de a ramane blocati intr-o relatie. Cele mai mari cosmaruri ale acestor persoane sunt cu nunti, miri si mirese.

Pentru ei relatiile de prietenie sunt mai importante decat cele amoroase, asa ca nu iti face iluzii ca vei ajunge in fata altarului cu el/ea. In viziunea acestor nativi, casnicia este sfarsitul vietii libere, este o franghie care ii va sufoca incet-incet si de care vor fugi mereu.

Citeste si: Compatibilitate Sagetator. Care sunt zodiile compatibile cu Sagetatorii

Zodiile care nu se casatoresc niciodata: Varsator

Casatorie? Niciodata! Varsatorul se va feri toata viata de angajamentele pe termen lung.

Nativii acestei zodii sunt persoane libere, originale si independente si nu au nevoie de validare prin casnicie. Sunt oameni generosi si nobili, dar pur si simplu nu se regasesc in ideea de casatorie.

Varsatorul nu are nevoie sa sa casatoreasca pentru a se simti implinit in viata. Are planuri marete si va lupta o viata intreaga pentru a-si indeplini obiectivele.

Citeste si: Compatibilitate Varsator. Care sunt zodiile potrivite cu nativii din Varsator