Zuleyha, victima unui complot, azi în ”Mă numesc Zuleyha”

Fiecare clipa din viata frumoasei fete este un chin, si doar gandul ca in curand va fi mama, ii alina suferinta. Yilmaz, care isi ispaseste pedeapsa in inchisoare, il cunoaste pe Fekeli, un barbat misterios, foarte respectat in randul detinutilor. La scurt timp, Fekeli ajunge “protectorul” lui Yilmaz.

Demir, care a aflat ca Yilmaz a supravietuit incendiului din inchisoare, planuieste sa-l ucida.

Demir se teme ca Yilmaz va veni la mosie sa se razbune, dupa ce a aflat ca Zuleyha s-a maritat.

Zuleyha le surprinde pe Saniye si Fadik barfind familia Yaman, in special pe ea, si se infurie. Zuleyha nu mai suporta rautatea femeilor si, profitand de statutul ei, le pune la punct. Hunkar incearca sa rezolve situatia fara ca fiul ei sa afle, stiind cat se va supara daca aude ca sotia lui a fost batjocorita. Saniye si Fadik sunt date afara din conac. Saniye jura sa se razbune pe Zuleyha, insa Gaffur intervine. Saniye va fi pusa intr-o situatie incomoda.

La scurt timp, Zuleyha afla ca Seyma este cea care “toaca” banii familiei Yaman, profitand de faptul ca este ruda cu acestia, dar si ca i-a pus “gand rau”. Zuleyha il determina pe Demir sa nu mai contribuie financiar la bunastarea femeii.

Gulten afla ca fratele ei vrea sa o marite cu un tanar pe care ea nu-l iubeste. Fata, care este indragostita de Yilmaz, este distrusa.

Yilmaz primeste vestea incredibila ca va fi eliberat din inchisoare. La aflarea noutatilor, ca Yilmaz va fi eliberat, Hunkar si Demir intra in panica. Zuleyha devine victima complotului Seymei si Saniyei.