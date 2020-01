Surpriză uriașă la cununia Siminei cu Alex Zănoagă de vinerea trecută. La petrecerea care a avut loc la un select ballroom din zona Pajura au venit și foștii colegi de la Puterea dragostei din sezonul 1.

Printre cei care au participat la eveniment s-au numărat și Andy Adetu sau Ana Maria Lintaru, despre care, se știe foarte bine, că au avut o relație cu un an înainte ca ei să intre, pe rând, în casa Puterea dragostei, unul pentru a forma un cuplu cu Roxana, iar celălalt cu…Bogdan Mocanu.

Andy Adetu a fost cu Ana Maria în urmă cu un an! ”A fost o perioadă frumoasă, dar scurtă”

La o săptămână de la venirea tinerei în show, în premieră pentru WOWbiz.ro, Andy dezvăluia totul despre relația pe care a avut-o cu Ana Maria, și marșa și pe ideea că fata și-a făcut un pic de ”reclamă” pe spatele lui! ”Ana a intrat în casă și s-a folosit, oarecum, de numele meu, ceea ce nu este un lucru tocmai rău. Noi am avut o legătură în trecut, suntem vecini în Brăila, ne cunoștem de când eram copii, și ne-am împrietenit mai mult în urmă cu doi ani, după ce ne-am regăsit, dacă pot spune așa! A fost o perioadă frumoasă, dar scurtă, întrucât nu am fost iubiți decât câteva luni. Nu puteam continua mai mult, fiindcă Ana era dificilă, negativistă și nu ne completam”, a povestit bărbatul pentru WOWbiz.ro!

Mai mult, Andy și-a spus atunci părerea și despre legătura pe care Ana și-o făcuse în casă cu Mocanu. ”Nu cred că va sta mult cu Bogdan. El nu va suporta, sunt sigur de acest lucru. A fost iubita mea și o cunosc. Este mult prea introvertită, dificilă și într-un final, se va observa. Poate acolo, în casă, vor forma un cuplu, dar în clipa în care vor părăsi show-ul, totul se va termină. Vă garantez ", a declarat Andy, care, culmea, avea să aibă mare dreptate, întrucât la terminarea sezonului 1, atât ea, cât și Bogdan au luat-o pe drumuri diferite.

Andy de la Puterea dragostei s-a împăcat cu Ana Maria Lintaru? A dansat cu ea la eveniment

Timpul a trecut și, din câte se pare, între cei doi, acum, situația pare a fi cu totul alta. Concret, Andy de la Puterea dragostei s-a împăcat cu Ana Maria Lintaru, iar acest lucru l-a dovedit la cununia Siminei cu Alex Zănoagă, unde a stat foarte apropiat de fosta sa iubită. Cei doi au avut locuri la aceeași masă, au dansat împreună, chiar și pe melodii lente, au vorbit, s-au distrat și chiar s-au apropiat, semn că, dacă nu există, poate, sentimente de iubire între ei, cu siguranță, există respect și prietenie. Vom vedea însă ce se va întâmpla pe viitor, fiindcă în cazul lor, viața rezervă multe surprize...