”200 și ceva” Gigi Becali a dat lovitura! Ce profit are latifundiarului din Pipera, după ce a devenit proprietarul multor hectare? Suma este colosală!

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Gigi Becali este unul dintre cei mai înstăriți oameni din România, având o avere impresionantă.

Latifundiarul din Pipera a dat lovitura de-a lungul timpului în mai multe domenii, dar bani grei a făcut din fotbal, dar și din imobiliare.

Gigi Becali se scaldă-n bani

Fapt ce-l face pe patronul FCSB să ducă o viață la care unii pot doar visa, dar și să întoarcă banii cu lopata.

Conform lui Mitică Dragomir, Gigi Becali face bani frumoși din pământurile pe care le-a cumpărat și acum le vinde mai departe.

Concret, Gigi Becali deține mii de metri pătrați de pământ pe care se poate construi și care se vând cu, atenție, 1.000 de euro metrul pătrat.

Astfel, la un simplu calcul, spune fostul președinte al LPF, Gigi Becali ar câștiga de pe urma investiției în pământuri în jur de un miliard de euro, o sumă deloc de neglijat.

“Unde are el pământ acum e 1000 de euro (n.r. metrul pătrat) și are cel puțin 3000 de metri. El așa cu totul cred că are vreo 200 și ceva de hectare. Pământ de construcție cred că mai are în jur de un miliard (n.r. – de euro). Nu îi fac eu calculul, dar cam atât are cu pământul pe care l-a luat acum. A cumpărat 5 sau 6 hectare de pământ și câștigă la el sigur cel puțin 50 de milioane (n.r. de euro). Deci cu totul ar cam fi un miliard (n.r. de euro).”, a declarat Mitică Dragomir, conform Fanatik.

Bani la care se adaugă și profitul pe care l-ar face dacă ar vinde tot ce deține în lumea fotbalului. Tot Mitică Dragomir spune că Gigi Becali și-ar rotunji substanțial sumele din conturi dacă ar decide să paseze altcuiva tot ce are: echipă de fotbal, bază de antrenament și jucători. Chiar și el s-ar arăta interesat și dispus să scoată o sumă mare din buzunar.

„Cu tot ce are Gigi în acest moment, 120 de milioane – 150 de milioane de euro valorează FCSB. Eu aș da 100, cam 100. I-aș da eu 100. Dar el e între 120 – 150. Dacă găsește unul care se pricepe la fotbal poate să ia mult mai mult. Ia și peste 150 (nr. de mii de euro)”, mai spune Dragomir.