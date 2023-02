„3 copii care aveau nevoie de tatăl lor” Andrei Niculescu, mesaj răvășitor după moartea lui Bogdan Socol. Jurnalistul este în stare de șoc

In articol:

Jurnalistul Bogdan Socol s-a stins din viață într-un mod cu totul neașteptat, la vârsta de doar 42 de ani. Toți cei care l-au cunoscut, familia și cei apropiați sunt în stare de șoc, încercând cu greu să treacă peste această tragedie. Regretatul jurnalist a lăsat în urma sa o familie frumoasă și 3 copii care îl așteptau acasă.

Printre oamenii profund îndurerați de primirea veștii se numără și Andrei Niculescu, cel alături de care Bogdan Socol și-a desfășurat activitatea profesională mulți ani.

În cadrul unei postări pe Facebook, Andrei Niculescu a scris un mesaj emoționant după ce bunul său prieten și coleg s-a stins din viață din cauza hipotermiei, după ce a intrat într-un lac înghețat pentru a înota, în vederea doborârii unui nou record.

Adrian Niculescu, mesaj plin de durere după moartea lui Bogdan Socol

Rămas fără cuvinte în fața unei asemenea tragedii, Adrian Niculescu a rememorat o parte dintre proiectele de succes care i-au adus împreună.

Jurnalistul a mărturisit că știa că colegul său este pasionat de înot, însă nu de un astfel de înot, la temperaturi foarte scăzute, care, în final, s-a dovedit a fi cauza morții sale la doar 42 de ani.

De-a dreptul șocat din cauza veștii primite, Adrian Niculescu a mărturisit că cei trei copii rămași fără tată meritau o cu totul altă soartă, una mult mai blândă.

„ Mi-e greu sa înțeleg, mi-e greu sa concep, mi-e greu să cred că poate fi adevărat. Rar mi se întâmplă să nu știu ce sa spun, să nu-mi găsesc cuvintele. De fapt, nici nu stiu ce s-ar putea zice. Sunt consternat, uluit. Împreună am făcut prima ediție de Fotbal European, împreună am comentat primul Clasico la Digi, prima finală de Champions League, comentasem înainte la Boom, la Telesport, nici nu mai știu câte Clasico am făcut amândoi, cate alte meciuri, sute cred, câte emisiuni.

Nu știam de pasiunea asta nouă a lui, știam ca-i plăcea sa înoate, dar nu așa. Mi se învârte în minte un singur gând, ceva ce i-am spus cred de zeci de ori, deja mi se întoarce stomacul pe dos: avea 3 copii!!! 3 copii reușiți. 3 copii care aveau nevoie de tatăl lor. Dumnezeu sa-l odihnească în pace. ”, a scris Andrei Niculescu, jurnalist, pe pagina personală de Facebook.