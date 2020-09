Andreea Anghel, la mormantul lui Ionut Anghel

In articol:

Și acum, la 7 ani de la tragedia care a șocat Românăpa, Andreea Anghel, mama lui ionuț, copilul sfășiat de câini fără stăpân în Parcul Tei, vorbește cu greu despre întâmplarea de coșmar prin care a trecut.

”Au trecut șapte ani... Am făcut parastasul lui Ionuț, unul mai restrâns din cauza restricțiilor legate de COVID. Oricum, văd că lumea a început să uite ce s-a întâmplat...”, ne-a spus, cu o voce stinsă, Andreea Anghel, chiar în ziua în care, acum 7 ani, avea loc tragedia. ”Am fost noi, cei din familie, preotul... Noi, cei care îi simțim lipsa în fiecare moment”, ne-a mai spus Andreea Anghel.

Ionut Anghel a murit acum 7 ani

Acum, ne-a mărturisit greu încercata mamă, mai dorește un singur lucru. Un monument în memoria lui Ionuț, copilul care a murit sub colții maidanezilor. ”Am scris și o scrisoare în care mi-am pus sufletul pentru a se aproba să ridicăm un monument în memoria lui. Am trimis scrisoarea la Primărie, dar nu am primit nici acum niciun răspuns... Știu că e un subiect sensibil, știu că mulți dintre cei care sunt cu protecția animanelor nu vor să audă de așa ceva, dar nu asta este ideea. Nu vreau să îi provoc pe oamenii aceștia, nu mai am putere să mă lupt cu ei și nici nu este asta intenția mea. Este vorba de o statuie închinată lui Ionuț, copilul care s-a sacrificat pentru o lege cu privire la câinii fără stăpân. Acum, în București e ceva mai bine, copiii sunt mai protejați, dar, în țară, în anumite locuri, lucrurile nu s-au schimbat”, ne-a mai spus, în exclusivitate, Andreea Anghel, mama lui Ionuț Anghel, copilul care a murit sfâșiat de câini în Parcul Tei.

”Un început de toamnă ce părea banal,

Mi te-a luat și mi te-a dus departe,

Și nu-nțeleg cum poate fi real,

Să pleci atât de repede spre moarte”, este poezia pe care Andreea Anghel a dedicat-o fiului ei, Ionuț Anghel, pe contul de socializare

Ionuț Anghel ar fi împlinit 11 ani

Pe 18 august, Ionuț Anghel ar fi împlinit 11 ani, moment marcat de mama acestuia cu un mesaj plin de dragoste, de suferință și de speranță. ”La mulți ani, copilul meu, mulți pupici și inimioare! Hai, dansează, râzi și cântă și ignoră că ne doare! Astăzi este ziua ta, scumpă, veselă, senină! Fețișoara ta frumoasă, de emoție ți-e plină! Spune-mi, cum preferi să facem tortulețul, să îi punem floricele…”, șoptește Andreea Anghel, mărturisindu-și astfel durerea nemărginită.

”Timpul s-a oprit în loc pentru Ionuț pentru totdeauna. La 4 ani. Veșnic copilaș, veșnic drăgălaș, veșnic îngeraș! Odihnește-te în pace, pui dulce!”, a mai spus Andreea Anghel.

Ionut Anghel era un baietel adorabil

Cazul lui Ionuț Anghel a îngrozit România acum 7 ani

Pe 2 septembrie s-au împlinit 7 ani de la momentul care a îngrozit România: moartea lui micuțului Ionuț Cosmin Anghel, atacat de o haită de câini vagabonzi, în timp ce se juca în Parcul Tei. Timpul a trecut și durerea din sufletul părinților săi nu s-a stins nici acum, iar mama micuțului, Andreea Anghel are grijă ca memoria acestuia să dăinuiască prin intermediul unei asociații care să îi ducă mai departe memoria și să se implice în cazuri asemănătoare. Ionuț Anghel se juca alături de fratele său în Parcul Tei. Într-un moment în care au fost scăpați de sub observație de bunica lor, cei doi băieți au fugit, iar atunci s-a petrecut tragedia, Ionuț Anghel fiind prins de niște maidanezi și sfâșiat.