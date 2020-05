In articol:

Jennifer Bell este mamă a doi copii, în vârstă de numai 29 de ani, care la sfârşitul anului 2019 a fost diagnosticată cu o boală terminală. Femeia știe că nu mai are mult de trăit, iar starea ei se înrăutățește pe zi ce trece. Asta a făcut-o să ia o decizie extrem de dificilă pentru o mamă.

Gest absolut emoționant al unei mame aflată pe patul de moarte

Ştiind că zilele îi sunt numărate, ea a lua hotărârea să plece de lângă fetiţele ei şi să se interneze într-un azil, iar asta pentru ca micuțele ei să nu fie martorele ultimelor clipe din viaţa celei care le-a dat viaţă, scrie Daily Record.

Femeia este acum internată într-un azil din Glasgow și îşi organizează funeraliile punct cu punct, pentru a nu îngreuna situația familiei ei.

„Mi-am pus la punct toate detaliile înmormântării. Nu vreau ca familia mea să aibă pe cap pregătirile, când va veni momentul. Vreau să îi protejez cât pot de mult”, a explicat Jennifer.

Totodată, Jennifer le pregăteşte fetiţelor cadouri, felicitări şi scrisori pe care acestea le vor primi în momentele importante ale vieţii lor: zile de naştere, nuntă sau pentru ziua în care vor deveni mame.

„Am ales să îmi țin copiii departe de ultimul capitol al vieții mele. A fost o decizie aproape imposibil de luat, suport greu gândul că sunt departe de ele, dar cred că este cel mai bun cadou, ultim cadou, pe care pot să li-l las.

Ultimul capitol al vieții mele se va scrie în ospiciul Marie Curie. Nu am cuvinte să vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru mine. Inima mea e făcută bucățele... nu mai sunt lângă familia mea, dar am convingerea că am luat cea mai bună decizie”, a scris femeia.

În ziua de azi, tânăra nu mai poate vorbi sau înghiți fără să se înece: „Un tub mă ține în viață, altfel nu aș putea mânca”.