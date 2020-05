In articol:

Un video cu un pensionar pus la pământ de polițiști a devenit viral pe rețelele de socializare într-un timp extrem de scurt.

Pensionarul s-a trezit cu mai mulți polițiști în jurul lui după ce a refuzat să i se ia temperatura înainte de a intra într-un hypermarket din Ferntari. Inițial, bărbatul s-a opus puternic forțelor de ordine care nu reușeau sub nicio formă să-l pună la pământ. Ulterior, în ajutorul polițiștilor care erau deja în acțiune a mai sosit un echipaj.

Pe filmare se aude și vocea soției sale care încearcă să-i înduplece pe oamenii legii.

Cum explică oamenii legii desfășurarea de ordine din fața hypermarketului

Oamenii legii au explicat că au fost solicitați să intervină la fața locului fiindcă trei persoane, doi bărbați și o femeie, erau violenți fiindcă nu li s-a permis să intre în magazin după ce au refuzat termoscanarea.

„La data de 19 mai a.c., prin apel 112 a fost sesizat un scandal în derulare, într-un centru comercial din sectorul 5. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Secției 24 Poliție, care au identificat trei persoane, doi bărbați și o femeie, care se manifestau violent, pe motiv că nu li s-ar fi permis accesul în magazin, deoarece au refuzat termoscanarea.

La momentul în care polițiștii le-au solicitat să se legitimeze, persoanele au refuzat, au devenit recalcitrante și au manifestat un comportament agresiv, fapt pentru care au fost imobilizate și conduse la sediul subunității de poliție.

Persoanele au fost sancționate contravențional, conform prevederilor Legii nr. 61/1991, pentru refuz de legitimare, provocare de scandal și împiedicarea intervenției polițiștilor în îndeplinirea obligațiilor de serviciu", a spus purtătorul de cuvânt al Poliției Capitalei, potrivit Antena 3.

Declarația șocantă a pensionarului care a fost pus la pământ și încătușat de mai mulți polițiști

Bărbatul a povestit că a primit un tratament necorespunzător din partea polițiștilor.

"Spiritele s-au încins, a venit un echipaj de poliţie, chemat iniţial pentru un alt domn care a vrut să forţeze intrarea, după ce a refuzat scanarea. Poliţia a încercat să o ia pe soţia mea la secţia 24, ei au tăbărât pe mine şi au vrut să mă încătuşeze.

Eu nu înţelegeam de ce, nu am făcut nimic din ce ar presupune încătuşarea.

M-au pus la pământ, mi-au pus piciorul pe cap. Am fost încătuşat şi dus la poliţie. Am fost lovit la cap, dat cu capul de asfalt. La poliţie mi-au dat amendă, chipurile, pentru că nu aveam mască, deşi eram în cadru deschis. 1000 de lei pentru asta! Totul a plecat de la faptul că am refuzat să fim scanaţi. Nici nu au vrut poliţiştii să audă pentru ce au fost chemaţi", a declarat bărbatul la România TV.