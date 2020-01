Solista Anca Pop (34 de ani) a murit pe 17 decembrie 2018, după ce a plonjat cu mașina în Dunăre, în dreptul localității Șvinița. Fire nonconformistă, Anca pozase și în Playboy, așa că dispariția ei a șocat opinia publică, inclusiv mari publicații din Occident alocând spații largi dramei.

Sora artistei, Tina, a trebuit să depășească anul trecut și șocul pierderii mamei, care s-a stins, grav bolnavă. Concentrată acum pe activitatea firmei pe care a deschis-o în 2014 împreună cu regretata ei soră, Tina a făcut zilele trecute un anunț emoționant, informându-și amicii că a fost lansat clipul filmat de Anca Pop chiar la Cazane.

”As numi acest clip “miră-se lumea” sau “gura lumii”. Momentul când Anca a invadat Molodva Noua cu grupul ei de prieteni din București. O echipa super faina! Piesa este despre embargo, fluviul Dunarea care aducea bani. Oamenii care cheltuiau haotic și care ulterior au rămas doar cu distracția. Am fost la Pojejena la rugă. Anca arunca cu mărci false, scoase la imprimantă. S-a băgat in hora. Toți au spus ca eram niște nebuni drogati, deși eram perfect normali cu toții! Anca își urmarea scopul și noi o urmăream pe ea. Trăgea cadre pentru clipul ei! Când am spus ca Anca arunca pastila și ii lăsa pe cei din jur sa își frece mintea... și-o frecau! Am filmat atunci și la Golgota și pe Ostrov. Multumesc tuturor oamenilor implicați in acest clip! Îmi multumesc mie și Evei, care a trebuit sa apărem la insistentele Ancăi și care privim acum in urma cu mândrie pentru ca ne-a pus sa facem asta!

Sper sa va bucurați, cel puțin voi cei din zona, care înțelegeți povestea! Multumesc, Anca, pentru tot ce ne-ai oferit tuturor ca și experiența de viața! Te iubesc!”, a notat Tina Pop, sora Ancăi.

