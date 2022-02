"A apărut o nouă probă" Se lărgește cercul suspecților în cazul dublului asasinat de la Iași. ADN-ul găsit pe un comutator nu este al lui Ahmed Sami El Bourkadi și nici al victimelor

In articol:

Ancheta dublei crime de la Iași se adâncește tot mai mult. Raluca Andrei, avocata lui Ahmed Sami El Bourkadi, a mărturisit recent că a fost descoperită o nouă urmă ADN în locuința în care a avut loc tragedia, care nu aparține victimelor sau clientului ei.

Citeste si: Am aflat ce a dispărut din telefonul marocanului arestat în cazul dublei crime din Iași! Avocata suspectului principal, declarații în exclusivitate: „Vom cere o expertiză.”

ADN-ul găsit pe un comutator din vilă ar fi al unui bărbat

Anchetatorii dublei crime de la Iași au găsit noi indicii care par să lărgească cercul suspecților. Potrivit declarațiilor Ralucăi Andrei, avocata tânărului care se presupune că i-a ucis pe Vanesa Burlacu și pe iubitul ei, oamenii legii au descoperit o nouă probă în dosar.

Citeste si: Ahmed Sami El Bourkadi ar putea fi eliberat. Magistrații urmează să decidă astăzi ce se va întâmpla cu suspectul dublei crime de la Iași

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, Rică Răducanu..- bzi.ro

Mai exact, este vorba despre o urmă ADN găsită pe un comutator din vilă, care nu aparține nici lui Ahmed Sami El Bourkadi și nici victimelor, ci unui bărbat a cărui identitate nu este cunoscută: "Da, este adevărat. Pot să vă confirm acest aspect, și anume că a apărut o nouă probă ADN, după sosirea rezultatelor de la București. Este vorba despre o urmă ADN luată de pe un comutator, de la o ușă din vila din Moara de Vânt. Este urma unui bărbat necunoscut. Acest ADN nu corespunde nici cu cel al clientului meu, nici cu cel al victimei Youssef Jniyah. Urmează să vedem ce vor descoperi anchetatorii referitor la această urmă." , a declarat Raluca Andrei, pentru bzi.ro.

Vila de la Moara de Vânt [Sursa foto: Captură tv]

Vila de la Moara de Vânt [Sursa foto: Captură tv]

Avocata lui Ahmed Sami El Bourkadi a cerut arest la domiciliu pentru suspect

În urma solicitării făcute de către procurorii ieșeni pentru prelungirea arestului preventiv în ceea ce îl privește pe Ahmed Sami El Bourkadi, avocata marocanului a depus la dosar o adresă stabilă a tânărului și a cerut ca el să fie plasat în arest la domiciliu: "Eu am depus la dosar o dovadă a unui domiciliu stabil pe care îl are clientul meu, în eventualitatea în care va fi schimbată măsura preventivă. De altfel, eu am cerut ca el să fie scos din arest preventiv și să fie plasat în arest la domiciliu.", a adăugat Raluca Andrei, pentru sursa menționată.

Ahmed Sami El Bourkadi [Sursa foto: bzi.ro]