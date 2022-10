A devenit celebră după ce a făcut 11 copii cu 8 bărbați diferiți. Phi a povestit totul pe TikTok: „Vreau să mai am încă 19”

In articol:

Foarte multe femei își doresc să devină mame după ce se află într-o relație stabilă, cu un partener de nădejde alături.

Iată însă că există și cazuri în care doamnele își doresc să aibă copii cu cât mai mulți parteneri. Este și cazul unei mame din Memphis, care și-a șocat urmăritorii.

Phi își dorește mai mulți copii

Phi are peste 90 de mii de urmăritori pe TikTok. Pasionată de tatuaje și extrem de dezinvoltă, tânăra i-a uimit pe fanii săi în momentul în care a mărturisit că majoritatea copiilor săi au tați diferiți.

Femeia are 11 copii, cu 8 bărbați diferiți. Micuții nu s-au născut din întâmplare, ci Phi a ales să rămână însărcinată cu fiecare dintre ei.

În spatele alegerii săi se află un motiv bine întemeiat.

„Dacă ai un partener și rămâi fără el, ai zero parteneri. Dar dacă ai 8 și pleacă 3, rămâi cu 5. Dacă aș avea un singur copil de la un singur tată și acesta ar pleca sau ar muri, copilul meu ar fi orfan, dar dacă aș avea 8 și 3 ar pleca sau ar muri, copiii mei ar avea tot 5 tați.... Vreau să mai am încă 19, doar ca să ajung la un număr par, 30.” , a spus Phi în glumă.

Tânăra mămică spune că pe viitorii tați are de gând să îi aleagă prin intermediul aplicațiilor de dating. Anumite persoane au luat-o la rost pe influenceriță pentru că, spun ei, femeia face copii pentru a beneficia de ajutor din partea statului. Phi spune însă că nu este sub nicio formă de așa ceva, și că nu are nevoie de beneficii materiale de pe urma micuților săi. Mai mult decât atât, vedeta de pe platforma socială a mărturisit că a calculat și fiecare copil al său primește din partea statului aproximativ 10 dolari pe săptămână, adică o sumă insuficientă pentru nevoile acestora.