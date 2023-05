„A dispărut. Nu pot să-mi explic” Ce s-a întâmplat cu Theo Rose în parcarea unui mall din București? Artista e încă în stare de șoc

In articol:

Theo Rose va aduce pe lume primul ei copil în mai puțin de o lună, iar emoțiile, stările și senzațiile ușor „neobișnuite” își fac simțită prezența din ce în ce mai mult. Recent, artista s-a confruntat cu o problemă care și acum este de neînțeles pentru ea și nu poate găsi vreo explicație logică.

A povestit totul fanilor ei din mediul online, total confuză și dezorientată. Iată despre ce este vorba!

Mai exact, seara trecută, Theo Rose a mers la mall pentru a plăti o factură și, după ce a luat tichet de parcare, l-a pus în mașină în suportul de pahare. La scurtă vreme, când a intenționat să-l ia în momentul în care a coborât din mașină, tichetul a dispărut în mod inexplicabil din mașina sa. A încercat să dea de el, „răscolind” toată mașina, însă fără un rezultat favorabil. După un timp, artista chiar și-a pus și mai multe semne de întrebare, dacă într-adevăr l-a luat sau dacă totul s-a întâmplat în mintea ei.

„Deci nu pot să-mi explic. Am zis că poate am avut un moment de gravidă și că pur și simplu mi-a stat mintea în loc, pentru o secundă mi-am imaginat. Am venit până la mall să plătesc o factură, da? Am intrat în parcarea subterană, am luat tichet de parcare, l-am pus aici la suportul ăsta de pahare. Măi nene, când am ajuns să cobor din mașină să iau tichetul la mine, ca să pot să plătesc la ieșire din mall, a dispărut. Nu cred că înțelegeți că a dispărut efectiv, de parcă nu a existat niciodată. Am dărâmat mașina, am dat tot la o parte, toate scaunele, m-am uitat printre ele. Nu mai există tichetul ăla, voi puteți să înțelegeți? Am zis că mi-a stat mintea în loc. Cum să intri fără? Mi-am imaginat un tichet de parcare? Chiar în halul ăsta? Ferească-mă Dumnezeu”, a spus Theo Rose în mediul online.

Theo Rose se apropie cu pași repezi de termen

În scurt timp, The Rose va avea ocazia să-și țină în brațe bebelușul. Emoțiile sunt la cote maxime în această perioadă pentru tânăra mămică, însă recunoaște că simte și teamă. Dorința sa ar fi să nască pe cale naturală, însă există posibilitatea să fie nevoită să facă cezariană, din cauza unor mici complicații.

„Mă încearcă emoții de tot felul. E nerăbdarea pe primul loc, există și un fel de teamă, pentru că mi-am dorit foarte tare să nasc natural, din ce am înțeles, copilul meu e mai mare, mi-e mare copilul. Și e posibil să nu se poată, are și cordonul în jurul gâtului, să vedem de câte ori. Eu îmi doresc să încerc, în orice caz, și vedem. Dacă doamna doctor ne recomandă să facem cezariană, vom face, ca să nu punem pe nimeni în pericol, da…”, a declarat Theo Rose.