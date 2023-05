”Naștere ușoară” Reacțiile fanilor, după ce Theo Rose s-a postat pe internet direct din spital! Artista abia făcuse declarații despre naștere

In articol:

Theo Rose este foarte fericită, căci nu mai este mult până când va deveni mămică pentru prima dată. Ei bine, recent, pe TikTok, vedeta a postat un filmuleț de la cel mai recent control pe care l-a avut pentru monitorizarea bebelușului, mai ales că este pe ultima sută de metri cu sarcina, iar reacțiile fanilor nu au întârziat să apară, mulți crezând că tânăra deja a născut.

”Ai născut?”, a fost întrebarea pe care i-a adresat-o un internaut în secțiunea de comentarii a postării.

Citește și: Pe ultima sută de metri cu sarcina, Theo Rose a dezvăluit câte kilograme a acumulat în cele 8 luni! Vedeta nu s-a sfiit deloc să recunoască: „Avantajul este că am pornit subnutrită”

Ei bine, însă, de precizat este că, la această vizită la medic, Theo Rose a putut asculta bătăile inimii bebelușului, iar vedeta chiar a făcut o glumă pe baza acestui subiect, spunând că inima băiețelului ei bate pe ritm de sârbă.

„Zici că e ritm de sârbă.(...) De ce face așa? (n.red.: Se shimbase sunetul bătăilor inimii)”, a spus Theo Rose, în videoclipul postat pe TikTok.

Citeste si: ”De câteva ediții a lăsat mai puțină textilă pe ea” Iris este îndrăgostită? Concurentele au sărit cu comentarii: ”Adoptă acum strategiile mele”- kanald.ro

Citeste si: Irina Shayk, mai mult dezbrăcată pe covorul roșu de la Cannes. Apariția sexy a modelului| GALERIE FOTO- stirileprotv.ro

Theo Rose va naște în aproximativ 4 săptămâni

Nu mai este mult până când Theo Rose va naște, mai precis 4 săptămâni, însă există și posibilitatea ca tânăra să depășească termenul de 9 luni sau chiar să-l aducă pe fiul ei pe lume înainte de acesta.

Citește și: Theo Rose s-a mândrit cu noul inel de pe degetul ei! Artista, însărcinată în opt luni, pur și simplu radiază de fericire

Totodată, dacă până acum vedeta spunea că își dorește să nască natural, medicul ei i-a spus să ia în calcul și cezariana, asta pentru că bebelușul ei este destul de mare și are și cordonul ombilical în jurul gâtului, așa că pentru mai multă siguranță ar fi recomandată intervenția chirurgicală.

Citeste si: „În biserică, femeia poate să atragă bărbatul, printr-o fustă mai scurtă sau cu un decolteu.” Cum trebuie să se îmbrace femeile atunci când merg la biserică- kfetele.ro

Citeste si: UPDATE: Grevă profesori, 23 mai 2023: Ligia Deca a venit cu precizări înainte de promulgarea legilor educației- stirilekanald.ro

Citeste si: "Prima nevastă la arabi, e prima! Le comandă pe celelalte". Adina de la Heaven, declarații surprinzătoare! Artista este de acord ca soțul ei să mai aibă trei neveste- radioimpuls.ro

„Eu m-am hotărât la naștere naturală, doar că mi s-a spus de curând că trebuie să iau în calcul și varianta de cezariană având în vedere că am un copil destul de mare. Are 3 kilograme, ideea e că e foarte osos, mi s-a explicat, problema e că e copilul lung, e gras. Este cu capul în jos, pregătit! Există și teama de naștere, de durere și în cazul nașterii naturale, și în cazul operației de cezariană, doar că sunt împăcată cu gândul că e absolut firesc să trec prin asta, dar că toate o să-mi treacă când o să-mi văd copilul. Am emoții acum și după naștere cum o să mă descurc cu bebelușul. E o prezență nouă, dar permanentă. Abia l-am așteptat.

(...) Are și cordonul în jurul gâtului, eu îmi doresc să încerc, dar dacă doamna doctor ne recomandă să facem cezariană, o să facem, ca să nu punem pe nimeni în pericol” , a explicat Theo Rose la un post de televiziune.