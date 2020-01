Philip de la Puterea Dragostei a fost eliminat pentru câteva săptămâni, iar în perioada petrecută în țară se pare că și-a făcut și o iubită. Este vorba despre modelul Iasmina Halas, fosta soție a lui Cristi Daminuță.

Întors la Puterea Dragostei, Philip a fost dat de gol de concurente că are o relație cu Iasmina. ”Toată lumea a văzut la story când ea (n.red. Iasmina) a spus că are o relație cu tine”, a spus Andreea Pirui. Moment în care, Philip a replicat: ”Am confirmat amândoi. Vreau să vină în casă, am și vorbit cu toți băieții”.

Citeste si: BOMBĂ la Puterea Dragostei! Andy s-a împăcat cu Ana Maria Lintaru?! Cei doi foști iubiți s-au apropiat din nou la cununia Siminei cu Alex Zănoagă! EXCLUSIV

Citeste si: Marius de la Puterea Dragostei are o relație acasa? Andreea Pirui l-a întrebat de față cu toți concurenții care este adevărul

Cea care a aruncat bomba a fost însă Mariana: ”A făcut dragoste cu Philip și se crede iubita lui”, referindu-se la Iasmina, căreia fetele din casa Puterea Dragostei îi spun ”blonda”.

Iasmina Halas a fost soția fotbalistului Cristi Daminuță

Iasmina Halas a fost căsătorită cu fotbalistul Cristi Daminuţă, cei doi au decis să pună punct mariajului lor, deşi păreau să aibă o relaţie ideală. Iasmina Halas și Daminuță nu au aşteptat mult înainte de a lua decizia de a-şi lega destinele şi au făcut nunta după doar şase luni de relaţie. Relaţia lor a fost, însă, una presărată cu despărţiri şi împăcări. Într-un final, Iasmina a vrut să împărtăşească pe pagina ei de Instagram cât de importantă este ziua divorţului, aşa că a făcut publică dovada că ea şi Daminuță nu mai formează un cuplu nici măcar din punct de vedere legal. „M-am trezit, iar astăzi este o zi foarte mare şi foarte importantă”, a spus ea. Ea a fotografiat certificatul de divorţ şi i-a transmis fotbalistului un mesaj. „La revedere, soţule. Îşi doresc toate cele bune”, a scris Iasmina, fosta soție a lui Cristi Daminuță.