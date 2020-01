Marius de la Puterea Dragostei este acuzat că are o relație în afara emisiunii și bomba a fost aruncată chiar de iubita lui, Andreea Pirui. Concurenta de la Puterea Dragostei l-a întrebat pe Marius de față cu toți ceilalți dacă este adevărat că el mai are o relație în afara emisiunii.

Andreea Pirui: Ce fata mi-a zis mie în pauză că Marius are iubită acasă? Manuela, tu mi-ai zis? Dar nu mai știu cine mi-a spus: 'Lasă Andreea, nu-l mai băga în seamă că oricum are iubita acasă'. Sora mea. Mi-a zis sora mea că i-a scris cineva că tu ai pe cineva acasă.

Marius: Dar nu trebuie să scrie. Au făcut și vlog că eu am o iubită acasă. Și au zis de două luni că o să arate poze, dar nu am văzut.

Marius și Andreea Pirui, cel mai nou cuplu din casa Puterea Dragostei

Marius și Andreea Pirui este cel mai nou cuplu format în casa Puterea Dragostei, după multe insistențe din partea lui Marius. Cei doi sunt foarte fericiți și petrec timp de calitate împreună. Într-o postare de pe Instagram făcută de Marius, reiese că cei doi au fost la o plimbare romantică aseară, pe malul mării. Andreea Pirui și Marius au admirat asfințitul și chiar s-au pozat și filmat cu piesajul sublim care era chiar în spatele lor.