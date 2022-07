”A fost Dumnezeu cu mine”. Mario Fresh, incident periculos în trafic. Artistul spune că problemele se țin lanț de el: ”Toți m-au sunat să mă enerveze”

In articol:

Este tânăr, celebru, iubește, este iubit, o duce bine din punct de vedere financiar și mulți ar spune că viața lui este lipsită de probleme. Însă, adevărul este altul, cel puțin dacă e să ne referim la ziua de astăzi.

Pentru Mario Fresh marțea de 26 iulie este una în care ghinioanele s-au ținut lanț de el și, subliniază artistul, ziua nici măcar nu s-a sfârșit, semn că mai este loc și de apariția

altor probleme.

Mario Fresh, incident periculos în trafic [Sursa foto: Facebook ]

Mario Fresh, urmărit de ghinion

Artistul este mereu în legătură cu fanii săi din online, deloc puțini la număr, cărora le împărtășește bucuriile, dar și necazurile sale. Iar acum, după o săptămână în care a muncit pe brânci, dar s-a și distrat în aceeași măsură, Mario Fresh a ajuns la capătul puterilor.

Dis de dimineață, spune fostul protejat al lui Alex Velea, a început să dea de belele. Abia trezit, notează artistul de 22 de ani, a fost anunțat că lipsa plății facturilor l-a lăsat fără curent electric. Apoi, când problema s-a rezolvat, multele telefoane pe care le-a primit au reușit să-l scoată din pepeni.

”Vreți să vă povestesc? Deci, am deschis ochii, fericit că am dormit vreo zece ore după o săptămână încărcată, deschid telefonul și văd mesaj: vezi că ți-au tăiat curentul. Am zis că asta e, încercam să sun la compania de curent, să vorbesc cu ei, greu i-am găsit. Până la urmă am dat de ei și-mi spun că între 24 și 48 de ore vor repune în funcțiune curentul. Certurile pe care le-am mai avut, că azi toți parcă m-au sunat să mă enerveze, nu le mai punem, au fost un bonus”, a spus Mario Fresh, pe pagina sa de Instagram.

Ulterior, când ziua era abia la jumătate și părea că nimic nu avea să-l mai dea peste cap, ei bine, Mario Fresh a mai primit o lovitură. De această dată, una mai dură, care ar fi putut avea un sfârșit trafic, lucru care, din fericire, nu s-a întâmplat, dar care l-a costat scump din punct de vedere financiar.

Concret, plecat la drum, unul destul de lung, cântărețul a avut probleme cu mașina. Când era foarte aproape de casă, fostul ”băiat de aur” a fost nevoit să tragă pe dreaptă, pe autostradă, și asta pentru că nu mai avea control total asupra volanului.

Însă, după micile verificări pe care le-a făcut, Mario Fresh nu a constatat vreo problemă și a pornit iar la drum. Doar că, la scurt timp, a fost nevoit să ajungă la vulcanizare cu bolidul.

”Mă duc până la Ploiești cu mașina, termin treaba la Ploiești, plec cu mașina înapoi spre București și la un moment dat, la vreo 10 km de București, aud un boom și a început să-mi facă volanul în toate direcțiile. Am pus frână cât de repede am putut și m-am oprit pe banda de urgență, având o viteză destul de mare. M-am dat jos să mă uit să văd ce este, toate roțile erau ok și am plecat din nou. Doar că încet, încet a început să se dezumfle și mergeam pe jantă. Am ajuns așa, m-am dus la prima vulcanizare, mi-am lăsat mașina acolo, mi-au pus băieții roata de rezervă”, a mai spus iubitul Alexiei Eram.

După toate cele întâmplate, sătul de probleme, Mario Fresh a ajuns la concluzia că ar fi mai bine să-și încheie această zi stând în casă, pe motiv că nu se știe ce alte necazuri ar mai putea să apară.

”Vedem ce ne mai așteaptă, mă duc să mă închid în casă. Bine că a fost Dumnezeu cu mine”, a concluzionat artistul.