„A fost extrem de emoționant" Liviu Vârciu a izbucnit în lacrimi, când și-a văzut fiica cea mică pe scenă. Ce pasiune are micuța Anastasia. La doar cinci ani, deja a urcat pe podium

Pe lângă cariera de succes pe care a reușit să și-o clădească de-a lungul anilor, Liviu Vârciu are și o familie frumoasă. Prezentatorul și Anda Călin, actuala lui parteneră, sunt părinții a doi copii minunați, Matei și Anastasia, cu care se mândresc peste tot. Iar dovada o reprezintă chiar imaginile pe care actorul și bruneta le-au publicat de curând în mediul online.

Fiica lui Liviu Vârciu, balerină la doar 5 ani

Liviu Vârciu și-a filmat fiica cea mică în timp ce micuța se afla pe scenă și nu a mai reușit să-și stăpânească lacrimile. Chiar Anda Călin l-a dat de gol, care a dezvăluit că Anastasia a reușit să-i emoționeze puternic.

Prezentatorul TV își iubește foarte mult copiii și este mândru de toate realizările acestora. Atât Liviu Vârciu, cât și partenera lui împărtășesc destul de des momente importante din viața copiilor pe rețelele de socializare.

Recent, cei doi au postat mai multe imagini și videoclipuri cu fiica lor, Anastasia. Se pare că cea mică este o adevărată balerină la doar 5 ani.

Actorul și bruneta sunt foarte fericiți și se mândresc cu reușitele Anastasiei. Copila a reușit să-și emoționeze părinții după ce a urcat pe scena Teatrului Constantin Tănase din București, în calitate de balerină.

Fiica lui Liviu Vârciu, balerină la doar 5 ani [Sursa foto: Facebook]

Iubita artistului spune că nu se aștepta ca fiica sa să îndrăgească atât de mult baletul.

Deși inițial au înscris-o la cursuri pentru a se dezvolta, au descoperit că cea mică este extrem de talentată și perseverentă. Acum, Anastasia este pregătită să câștige cât mai multe concursuri și să evolueze ca balerină.

„Anastasia face balet de un an cu pauză în vacanțe! Face balet la noi în cartier. Am avut norocul să descoperim o doamnă instructor foarte implicată, pe care Anastasia o simpatizează mult. Inițial am dus-o la balet pentru o dezvoltare armonioasă a corpului, dar am fost surprinsă să o văd atât de entuziasmată și încântată. Acum, după ce în weekend grupa ei a câștigat locul 1 la un concurs de dans este și mai motivată și își dorește să participe la toate concursurile care se vor ivi.

Mie și lui Liviu ne-au dat lacrimile în acele clipe când ne-am văzut fetița pe scenă, a fost extrem de emoționant. Liviu chiar a ieșit din sală imediat după dansul lor, să ia o gură de aer. E foarte greu uneori cu doi copii, dar vin momente care anulează orice greutate și oboseală”, a precizat iubita lui Liviu Vârciu, Anda Călin, pentru click.ro.