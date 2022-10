A fost nuntă mare în familia Sterp! Mama Geta, amintiri cu ochii în lacrimi: "Mireasa nici nu avea voie să iasă afară" | EXCLUSIV

In articol:

Geta Sterp și iubitul ei au spus DA, în fața ofițerului de la Starea Civilă, dar și în fața lui Dumnezeu, iar ceremoniile au fost urmate de o petrecere grandioasă.

Mama Geta s-a bucurat enorm pentru fiica s-a și ne-a povestit, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro cum erau nunțile în trecut, în regiunea din care provine.

Geta avut două perechi de nași, iar una dintre ele a fost chiar sora ei Ileana și soțul său. Deși a început cu mici peripeții, căci nașa a decis să își schimbe rochia cu doar o zi înainte de nuntă, petrecerea a fost una pe cinste, mirii și părinții fiind extrem de emoționați pe tot parcursul zilei.

Jurnaliștii Wowbiz.ro au vorbit cu mama Geta despre nunta fiicei sale, dar și despre tradițiile care se respectau la nunțile de pe vremuri, iar mama lui Culiță și a lui Iancu ne-a dezvăluit care erau obiceiurile din Alba, județul său natal, pe vremea când era ea adolescentă.

Geta Sterp, nuntă ca în basme

Geta Sterp s-a căsătorit cu iubitul ei în weekendul care tocmai a trecut, iar evenimentul a fost unul de poveste.

Sora lui Iancu și a lui Culiță Sterp a purtat o rochie demnă de o prințesă cu un voal lung, până în pământ și un detaliu inedit în zona gâtului.

Frumoasa mireasă și-a prins părul în coc și a fost extrem de emoționată în momentul în care mirele a venit cu alaiul să o ia din casa

părintească. Fratele cel mare, Culiță, a fost cel care l-a așteptat pe viitorul soț al Getei și care a negociat la sânge până când i-a lăsat pe nași și mire să intre în curte și le-a dat mireasa, așa cum prevede obiceiul.

Mama Geta, îmbrăcată într-o rochie superbă verde i-a așteptat și le-a stat alături la fiecare pas, fiind extrem de emoționată în cea mai importantă zi din viața fiicei sale.

Geta Sterp la nuntă [Sursa foto: Instagram]

Mama Geta, amintiri cu ochii în lacrimi din tinerețe

Jurnaliștii WOWbiz.ro au vorbit cu mama Geta în urmă cu câteva săptămâni, iar atunci ne-a povestit ce tradiții se respectau în Alba, județul său natal, atunci când avea loc o nuntă. Invitații se pare că aveau șansa să danseze cu mireasa toată seara, iar la acele vremuri darul nu se punea în plic, ci se striga de către staroste în gura mare.

"Eu provin din județul Alba și am venit aici la Hațeg în clasa a VIII-a, la o soră de-a mea. Am mai avut grijă de copii și apoi am continuat, am făcut liceul, am lucrat la fabrica de bere și eu dacă nu sunt de aici din sat nu știu chiar acele tradiții.

Mirele e de aici, la 10 kilometri de satul nostru și sunt unele tradiții, dar eu, după mine așa, la câte nunți am mai fost pe aici, nu cred că se mai respectă în totalitate tradițiile alea cu strigături. În județul Alba, de acolo de unde sunt eu, era jocul miresei. Mireasa nici nu avea voie să iasă afară până la ora 12:00 când era jocul miresei. Atunci se puneau banii pe o farfurie și jucai mireasa.

Fără bani nu se juca, iar dacă voiau o jucau toți nuntașii. Acolo, cum era atunci, se puneau 10 lei, 25 de lei, 50 de lei, cine era chiar bănos punea suta de lei a lui Ceaușescu, cea albastră. Sigur că nu jucai mireasa o oră, jucai timp de un minut, muzica se oprea și venea altcineva la rând.

După ce se striga cinstea și se striga cu voce tare, fiecare nuntaș se așeza la rând și dădea bani, asta se întâmpla la Alba. După ce se striga cinstea, mireasa se schimba de rochia de mireasă, se îmbrăca în nevastă, într-o rochie frumoasă nouă și de acolo gata, era femeie măritată", a mărturisit mama Geta, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Geta Sterp la nuntă, alături de frații Culiță și Iancu [Sursa foto: Instagram]

Mama Geta, sfaturi de aur pentru Geta Sterp

Înainte de căsătorie, mama Geta a avut câteva sfaturi de aur pentru fiica ei. Femeia spune că tânăra sa fiica știe că dacă îi va călca pe urme viața ei va fi una cât se poate de bună. Mai mult decât atât, familia a fost mereu cea mai importantă pentru mama Geta, aceasta fiind una dintre lecțiile de bază pe care le-a transmis și copiilor ei.

"Eu sunt adepta la familie, nu să stai în relații care nu au mai mers, ce înseamnă asta?! Eu sunt adepta unui prieten pe care îl iubești. Nu mi se pare normal să te bagi în viața unei persoane să o încurci și să îi spui apoi că nu mai merge. Așa i-am învățat și pe copiii mei că e păcat de la Dumnezeu să își bată joc de cineva(...) Fata mea știe că fala și mândria niciodată nu sunt bune!

Sfaturi le dau să își vadă de treabă, să muncească, să se iubească din tot sufletul și să nu aibă loc pentru altcineva niciodată în viața lor. Să nu se despartă niciodată, doar moartea să îi despartă", ne-a mărturisit mama Geta.

