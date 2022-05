„A fost o lipsă totală de organizare!” Ciprian Marica dă de pământ cu UEFA după ce a intrat cu întârziere la finala Champions League

In articol:

Partida, câștigată în final de Real Madrid cu 1-0, a fost întârziată cu 36 de minute după ce poliția a încercat să împiedice mai mulți fani să intre în stadion fără bilet.

Dani Carvajal, fundaș al lui Real Madrid: „Este păcat că, din cauza unor factori externi, finala ar putea fi pătată.”

Unii fani, inclusiv copii și apropiați de-ai jucătorilor, au fost țintele gazelor lacrimogene folosite de jandarmii francezi pentru a ține mulțimea de suporteri sub control.

UEFA și autoritățile franceze au dat vina pe fanii care au încercat să intre fraudulos în Stade de France și în principal pe fanii lui Liverpool. Luni, președintele lui Liverpool, Tom Werner, i-a solicitat Ministrului Sportului din Franța, Amelie Oudea-Castera, să își ceară scuze pentru acuzațiile nefondate la adresa clubului pe care îl conduce pentru că le-ar fi „dat frâu liber” suporterilor „cormorani”. Ministrul de Interne al Franței, Geral Darmanin, pretinde că între 30.000 și 40.000 de bilete false au fost motivul pentru cozile imense dinaintea începerii finalei.

Cert este că jandarmii francezi au folosit gaze lacrimogene împotriva fanilor, și nici familiile și cunoscuții vedetelor de la Real Madrid și Liverpool n-au scăpat de îmbulzeala și haosul de la

porțile de intrare,

Citeste si: Planta care te scapa rapid de tantari si muste: ce sa pui in casa sau in curte ca sa nu mai ai probleme cu insectele- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„A fost ceva haos. Rudele mele apropiate, părinții mei, soția mea și fiul meu, au fost lăsați la poarta stadionului pentru că nu li se putea garanta accesul în siguranță. Este păcat că, din cauza unor factori externi, finala ar putea fi pătată. Trebuie ținută minte și corectată la evenimentele viitoare care se vor ține la acel stadion. Trebuie îmbunătățită, pentru că au fost oameni care au suferit mult. Ar fi trebuit să fie o zi de vis, fie că pierzi sau câștigi, și a fost multă lume care nu s-a putut bucura de ea”

, a declarat Dani Carvajal, fundașul dreapta al lui Real Madrid.

Citeste si: „Numai în România e posibil așa ceva!” Ce urmează pentru Dinamo după retrogradare, Liga II sau falimentul?| EXCLUSIV

Ciprian Marica: „Am devenit mai îngăduitor cu ai noștri, după întâmplarea asta.”

În urma evenimentelor de a finala Champions League, UEFA a început deja o anchetă independentă vizavi de acest incident, iar Ministerului Sportului francez a promis luni un raport amănunțit în termen de 10 zile.

Ciprian Marica, prezent în tribunele arenei Stade de France la finală, consideră că UEFA și autoritățile franceze ar trebui să-și asume responsabilitatea pentru eșecul din organizare.

„E posibil să fi intrat și fani cu bilete false sau care n-aveau bilete, dar accesul s-a făcut foarte greu. Adică a fost și o proastă organizare. Eu am fost acolo și, până să intru, am stat 40 de minute. Am intrat cu greu! Am încercat să ajungem la stadion mai repede și cea mai rapidă variantă era metroul, pentru că stăteam o grămadă în trafic. Am ajuns cu metroul și, de la metrou, doar ca să intrăm în stadion ne-a luat 40 de minute. Am prins meciul, dar am vrut să prindem și încălzirea. Am plecat cu 3 ore înainte ca să ajungem cu 2 ore înainte acolo. Am pierdut ce voiam să vedem. A fost proastă organizare din partea lor...se întâmplă și la case mai mari. Am devenit mai îngăduitor cu ai noștri, după întâmplarea asta”, le-a mărturisit Ciprian Marica jurnaliștilor WOWbiz.