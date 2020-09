Simona Halep a mers la Roma cu avion privat

In articol:

După ce a câștigat la Praga primul circuit după relaxarea restricțiilor generate de coronavirus, Simona Halep a a învins-o, miercuri, cu scorul de 6-3, 6-4, pe italianca Jasmine Paolini, locul 99 WTA, calificându-se în optimile de finală ale turneului de la Roma, și o va înfrunta pe Dayana Yastremska, locul 29 WTA.

“Nu a fost un meci uşor. Am fost un pic încordată, mingea parcă nu pleca din racheta mea, dar a fost totuşi bine că am reuşit să termin în două seturi. Per total a fost un meci bun şi mă bucur că sunt în următorul tur. Sper să am cât mai multe meciuri câştigate. Va urma o partidă grea, dar sunt pregătită şi îmi doresc să joc mai bine decât astăzi. Vreau să mă bucur de faptul că sunt în turul următor şi că în condiţiile acestea putem să jucăm un turneu destul de mare”, a spus Simona Halep la Digi Sport, după meci. Așa că, fără să stea prea mult pe gânduri, a decis să își refacă forțele și să se și răsfețe puțin. Așa că, a coborât din camera ei de hotel și și-a cumpărat un tiramisu, una dintre prăjiturile ei favorite.

Simona Halep a riscat si a mancat un tiramisu

E adevărat, Simona Halep a savurat prăjitura la parterul hotelului în care este cazată, la terasa de pe trotuar, postând chiar și o fotografie. Cu toate acestea, chiar dacă, conform regulamentului turneului de la Roma, avea voia, Simona Halep s-a grăbit să șteargă fotografia cu pricina de teamă că va inflama spiritele, mai ales că măsurile de securitate sanitară sunt drastice, iar jucătorii de tenis sunt, cu toții, ținuți sub observație pentru a nu se îndepărta de locul în care stau pe perioada turneului.

Conform regulamentului impus de organizatorii turneului de la Roma, tenismenele, adică și Simona Halep, trebuie să mănânce în cadrul complexului sau la hotel, iar testările COVID-19 se fac din 4 în 4 zile.

Simona Halep, reunire cu Daren Cahill

Simona Halep, după șapte luni, s-a reîntâlnit la Roma cu antrenorul ei, Darren Cahill. “Este un sentiment plăcut că-l am din nou în echipă, a venit cu un aer proaspăt, cu felul lui relaxat. Sunt convinsă că o să mă ajute să mă relaxez şi mai mult. De la meci la meci sper să fie şi mai bine”, a spus Simona Halep, citată de presă.

Simona Halep, locul 2 WTA, este, la Roma, cap de serie nr 1 și speră să câștige turneul de la Roma, dotat cu premii în valoare totală de 2 milioane de euro. Dacă va câștiga la Roma și se va impune la Rolland Garros, Simona Halep poate să o întreacă, la finalul anului, în topul WTA pe actualul lider mondial Ashleigh Barty.