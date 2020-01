Surpriza începutului de an o reprezintă faptul că Roxana Dobre, iubita lui Florin Salam, cu care astăzi are împreună trei copii, a introdus o acțiune neașteptată la tribunal împotriva unor prieteni vechi. Acum mai bine de doi ani, în decembrie 2017, Eugen Drăgoi, un foarte apropiat amic al manelistului, șoca opinia publică, în direct la tv, afirmând lucruri grave despre Roxana Dobre.

“Eu lângă Florin Salam am stat foarte mulţi ani şi am fost alături de el şi la necaz. Roxana este foarte frumoasă şi a avut o aventură cu acest bărbat pe nume Florin. Dar ea are un simţ al banului foarte bun şi amândoi bărbaţii sunt victimele Roxanei. Ea este la Praga acum. Nu ştie nimic de capul ei, iar Florin Salam doarme pe el. Ea este plecată de acasă de acum o săptămână şi a făcut asta pentru că nu-l mai suporta pe Florin Salam”, a declarat atunci Eugen Drăgoi.

Imediat, partenera lui Florin Salam a replicat, declarând următoarele: “Este cea mai mare mizerie si sunt scarbita de ceea ce mi se intampla. Eu si sotul meu suntem impreuna, suntem fericiti! Nu ne-am despartit! Eu cu barbatul despre care s-a scris ca as fi fugit nu mai am legatura de ani de zile. Si nici nu o sa mai am vreodata! Cu el am fost inainte sa il cunosc pe Florin si va dau cuvantul de onoare ca nu mai stiu nimic de el de ani de zile si nici nu mai vreau sa stiu vreodata. Sunt o femeie maritata, am copii frumosi si o familie fericita! In viata mea nu mi-as insela barbatul pentru ca ma respect pe mine!", a declarat Roxana Dobre în decembrie 2017, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Timpul a trecut, Roxana i-a mai dăruit un copil lui Salam, și se părea că scandalul respectiv este dat uitării de către părți. Numai că - surpriză! - la începutul acestui an Roxana Dobre i-a dat în judecată la Tribunalul București pe Aurel Drăgoi și pe Puiu Gheorghiu, fostul impresar al lui Salam, obiectul procesului fiind