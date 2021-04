A mers să se vaccineze în rochie de mireasă. Imaginile au făcut înconjurul lumii

In articol:

O femeie a mers să se vaccineze anti-COVID-19 în rochie de mireasă. Femeia s-a prezentat la centrul de vaccinare pregătită de nuntă. Imaginile au ajuns virale la scurt timp.

Sarah Studley și iubitul ei s-au logodit în anul 2019, iar anul 2020 ar fi trebuit să aibă nunta, cu peste 100 de invitați.

Însă, pandemia de coronavirus le-a dat planurile peste cap și au fost nevoiți să renunțe la ceremonie.

Cu toate acestea, cei doi îndrăgostiți au decis că acum este momentul să meargă în fața altarului. Astfel, au organizat nunta, care, de data aceasta, a fost doar cu opt invitați. Însă, Sarah nu a apucat să îmbrace rochia de mireasă, așa că a găsit un loc unde să meargă cu aceasta- la centru de vaccinare. În ziua în care a trebuit să se imunizeze, tânara a decis să poarte rochia de mireasă.

Imaginile cu aceasta au ajuns virale la scurt timp.

„În loc să lase rochia sa frumoasă pentru nunta anulată din cauza pandemiei să atârne în dulap, Sarah Studley a purtat-o la vaccinare”, a scris University of Maryland Medical System pe Twitter.

Here comes the bride...to get her vaccination at M&T Bank Stadium Mass Vaccination Site! Rather than let the beautiful gown for her pandemic-cancelled wedding reception just hang in her closet, Sarah Studley wore it to get vaccinated. pic.twitter.com/eeRJvITO51