A pățit-o chiar de ziua lui! Ghinion teribil pentru Răzvan Botezatu! ”Totul e din cauza Faimoasei Raluca”

Mai exact, grăbit să ajungă în București, iar apoi să se întoarcă acasă să se uite la Survivor România 2021, Răzvan Botezatu a pățit-o, la modul cel mai serios, pe autostradă.

”Mă grăbeam, nu zic nu, mergeam spre București și atunci am pățit-o... Mașina început să tușească, am tras repede pe banda de urgență și am văzut că încee să scoată fum din motor. M-am speriat mai tare ca niciodată, mi-era frică că va lua foc”, ne-a spus, în exclusivitate, Răzvan Botezatu. Din fericire, mașina nu a luat foc, dar nici nu a mai putut fi urnită de pe loc. ” Eram la kilometrul 70 al autostrăzii. Am chemat o platformă, m-au luat de acolo și m-au întrebat unde să mă ducă. Eu trebuia să ajung la București să rezolv o problmă stomatologică.

Razvan Botezatu s-a intors acasa cu masina, pe platforma

Dar, dacă mergeam la București, nu mai aveam cu ce să mă întorc și nici nu aveam ce să fac cu mașina, așa că m-am întors acasă, la mine, în Constanța. Dacă nu făceam așa, pierdeam și Survivor România, nu o vedeam pe Raluca, nu vedeam cum se mai ceartă ea cu băieții pe acolo, cum îi pune la punct... Aș zice că totul e din cauza Faimoasei Raluca.... Dar nu puteam, chiar dacă era ziua mea, să pierd momentele cu ea de la TV, așa că l-am sunat pe medic, mi-am anulat programarea, m-am întrs la Constanța”, ne-a mai spus, în exclusivitate, Răzvan Botezatu.

Razvan Botezatu si Raluca Dumitru, Faimoasa pe care o sustine din tot sufletul la Survivor

Și, chiar dacă a avut ghinionul cu pricina, mașina fiind defectă și urmând să îl facă să plătească bani serioși pentru reparație, Răzvan Botezatu a avut totuși o mică consolare.

Răzvan Botezatu, magnet pentru ghinioane

Dacă de ziua lui a pățit-o cu mașina, nu cu mult timp în urmă Răzvan Botezat u a fost, probabil, unul dintre cei mai afectațitineri de efectele adverse ale vaccinului AstraZeneca. ”Am crezut că leșin. Doar mie mi se putea întâmpla. Ce să mai zic, acum îmi explic de ce mă simt atât de rău, de ce nu îmi trec bubele și de ce este din ce în ce mai rău. Dar, sincer, cât ghinion să am? Îmi tot zic că nu se poate să am atât ghinion, sunt distrus de bubele astea...Dureri de cap, febră, greață, frisoane, somnolență, tot...

Razvan Botezatu s-a vaccinat cu o doza din lotul carantinat de la AstraZeneca

Sincer, am toate reacțiile adverse posibile, dar știu că, până la urmă, va fi bine. Vreau să fiu protejat, vreau să îmi pot relua viața, cât de cât, așa cum era înainte, iar asta e singura variantă: vaccinarea. O spun și medici, o spun și oameni care știu despre ce vorbesc, ar fi culmea să mă dau eu în spectacol și să zic invers.(...) Mă simt rău, mă simt obosit, toate acesta din cauză că un vaccin nu a fost cum trebuia. Sunt curios cine răspunde pentru toate acestea, sunt curios dacă va ieși cineva să zică că îi pare rău. Și, bănuiesc, nu sunt eu singurul cu probleme”, ne-a spus, în exclusivitate, Răzvan Botezatu, după ce a văzut că fusese vaccinat cu o doză din lotul carantinat al vaccinului AstraZeneca.