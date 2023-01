A spus totul clar și răspicat! Ce își dorește Serghei Mizil de la noul an și cum ar vrea să fie 2023: "Am ajuns să vindem totul" | EXCLUSIV

In articol:

Serghei Mizil este unul dintre cei mai cunoscuți oameni din showbiz-ul românesc. Vedeta are o poveste de viață impresionată și întâmplări cât să umple paginile unui roman.

Recent, el a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro despre Revelion, cum petrece și ce și-ar dori de la noul an.

Dacă până acum vedetele dezvăluiau că vor succes, bani sau dragoste, ei bine lucrurile în cazul lui Serghei lucrurile sunt diferite. El le are pe toate cele de mai sus și în 2023 și-ar dori ceva pentru toți românii, nu doar pentru propria persoană.

Ce își dorește Serghei Mizil de la 2023

Pentru 2023, Serghei Mizil are două dorințe mari și late! Și-ar dori ca românii să redevină patrioți și ar mai spera să vină un președinte implicat pentru țara noastră.

"De la noul an îmi doresc să avem o clasă politică normală și să redevenim patrioți. Am ajuns preșurile lumii. A lansat acum tata o carte, el s-a ocupat o perioadă lungă de politica externă. Îi citeam cartea și vedeam că noi eram stăpânii lumii pe vremea aia. Am făcut pace între arabi și palestinieni, am băgat China în ONU și acum nu ne mai bagă nimeni în seamă. Făceam așa o paralelă.

Mi-aș mai dori să vină un președinte care să țină cu țara noastră. Am ajuns să vindem totul și nu mi-am imaginat niciodată că o să ajungem aici", a mărturisit Serghei Mizil, pentru Wowbiz.ro.

Cum petrece Serghei Mizil Revelionul

Serghei Mizil și-a stabilit din timp planurile de Revelion. Nu pleacă la munte și nici prea departe de casă. Dacă nu va petrece noaptea dintre ani chiar la Snagov, atunci petrece undeva aproape de casă.

"De Revelion o să merg undeva, cel mai probabil tot așa mai aproape de casă. Dar eu am o sufragerie mare aici acasă, unde am oameni care mă servesc, îmi pregătesc și prefer să vină lumea la mine și să bem să mâncăm mai ales de Crăciun.

Am o masă de vreo 20 de persoane care stă în permanență în casă și vom sta aici la Snagov cu preparate din porc, sarmale și tot ce se mănâncă în zilele de Sărbătoare", a povestit Serghei Mizil, pentru WOWbiz.ro.

Serghei Mizil, la un pas de moarte

La începutul lui 2022, Serghei Mizil a făcut o serie de dezvăluiri impresionante. El a mărturisit că a fost la un pas de moarte, iar timp de 15 a renunțat total la băuturile alcoolice, după ce un medic i-a spus că are început de ciroză.

"Nu am băut 15 ani, poate chiar mai mult. Un doctor foarte deștept mi-a spus că am început de ciroză. Atunci am început să râd atunci. Regret că a murit, era un om foarte tare. Era un foarte bun pedagog. Mi-a explicat că ficatul se regenerează și dacă fac ce spune el, voi avea o viață normală.

M-am gândit să nu mor ca prostul cu alcoolul în mână și m-am dus și am scris pe calorifer data la care m-am lăsat. După ce m-am lăsat, după 15 ani, m-am dus înapoi, știam locul și am reînceput. Am ținut-o pe tratament, brânză de vaci cu miere, e cea mai bună, ceai hepatic, beam pe 3-4 litri pe zi, îl beau ca pe apă și odihnă.

Mi-am revenit, restul care nu au ținut cont, s-au dus acolo sus.", a declarat Serghei Mizil, în exclusivitate, în platoul WOWnews.

