Gestul emoționant pe care Nosfe l-a făcut pentru un bolnav de cancer, înainte de a se stinge din viață: "Chiar mi-au dat lacrimile"

La doar o zi după ce și-a înmormântat soțul, Mădălina Crețan a publicat o conversație emoționantă pe care Nosfe a avut-o cu un bolnav de cancer. Iată ce gest a făcut celebrul rapper pentru pacientul care și-a găsit alinarea în muzica lui!

Nosfe, gest impresionant pentru un bolnav de cancer

Nosfe a fost unul dintre cei mai iubiți și apreciați rapperi din România. A compus zeci de piese și a urcat pe cele mari scene, iar legătura pe care a avut-o cu publicul a fost și va rămâne una cu totul specială. Dovada o face chiar ultima postare a soției sale, la doar o zi de când rapperul a fost condus pe ultimul drum. Mădălina Crețan a publicat o conversație emoționantă dintre artist și un bolnav de cancer, care îi scrisese lui Nosfe în urmă cu mai mult timp: "Unchiule, nu știu dacă o să vezi mesajul ăsta, totuși sper că o să-l vezi. Pe 1 aprilie anul asta am fost diagnosticat cu Hodgkin's stadiul 4, de atunci mă tot lupt cu boala. Tratamentul a fost o oroare și în fiecare dimineață când știam că trebuie să merg la spital mă luptam să îmi fac curaj, să îmi șterg lacrimile și să fac ceea ce trebuie să fac ca să trăiesc.

Am doar 21 de ani și încă am tot viitorul înainte, dar lucrurile și gândurile pe care le-am avut de când cu boala asta m-au turmentat. Doar muzica a reușit să mă țină în viață. Acum mai am încă două ședințe de chimioterapie și totul ar trebui să revină la normal. De asta îți scriu acum, pe final, să îți mulțumesc pentru muzica pe care o faci și pentru că mi-ai dat curaj să trec mai departe." , a fost mesajul pe care tânărul bolnav de cancer i l-a scris lui Nosfe.

Mesajele dintre Nosfe și tânărul bolnav de cancer [Sursa foto: Instagram]

Rapperul nu a putut fi indiferent la suferința acestuia, așa că a încercat să-l încurajeze. Ba mai mult, Nosfe chiar i-a trimis o melodie pe care nu o lansase încă, gest care l-a emoționat puternic pe tânărul diagnosticat cu cancer: "Îmi pare rău să aud că treci prin asta, dar îmi pare bine să aud că mai ai puțin și treci peste. Sunt alături de tine cu gânduri bune și energie pozitivă. Îți las un link cu o piesă nelansată, pe care o poți asculta doar tu, poate te ajută să fii și mai puternic.", i-a scris Nosfe tânărului.

"Chiar mi-au dat lacrimile. Aștept melodia și îți scriu cum primesc rezultatele de la CT. Am mai scris și la alți artiști, dar tu ești singurul de la care am primit răspuns și încă sunt în extaz. În rest, aștept următorul concert Șatra sau solo. Te iubesc mult, omule!", i-a spus tânărul lui Nosfe, impresionat de gestul pe care artistul l-a făcut pentru el.

