Florin Busuioc Jr. și Florin Busuioc

Florin Busuioc, bărbatul care în anul 2010 a fost desemnat de către Societatea Europeană de Meteorologie ca cel mai bun prezentator meteo al anului din Europa, are un fiu secret despre care nu mulți știu.

Pe numele său Florin Busuioc Jr., fiul lui Busu are acum 29 de ani.

Florin Busuioc vorbit în trecut despre fiul său, povestind cum s-a căsătorit în Piatra Neamț cu Marieta, cu care a avut ulterior un copil, pe Busu Jr., însă acest fapt l-a speriat și prezentatorul de meteo a decis să fugă.

Florin Busuioc a divorțat de mama fiului său în anul 2008, tot atunci fiind și ultima oară când și-a văzut copilul.

“M-am însurat când eram la Piatra Neamț. Nu știu ce mi-a venit atunci, m-am îndrăgostit, m-am însurat, am făcut copil, m-am speriat și am fugit. Mi-a părut rău, sigur că da. Mă urmărește și acum gestul acesta. Chiar am o problemă cu mine legată de povestea asta”, povestea în trecut Florin Busuioc, confrom Unica.ro.

„Mi-a spus să nu-l mai caut niciodată. Am fost pe la mai multe şcoli, aveam absenţe, pierdeam vremea prin baruri, dar într-un astfel de loc am găsit sursa de inspiraţie pentru muzica hip-hop pe care o interpretez. Am şi o trupă alături de care cânt la evenimente. Până la urmă, voi putea spune că o să reușesc singur în cariera muzicală”, spunea fiul lui Busu.

Florin Busuioc are încă două fete, Natalie și Catina, în vârstă de 16, respectiv 11 ani, împreună cu soția sa actuală, Liliana. Chiar dacă sunt frați vitregi, cei 3 nu au avut ocazia să se cunoască până acum.

Fiind extrem de afectat de lipsa tatălui său, Florin Busuioc Jr. i-a dedicat și o melodie părintelui, iar titlul și versurile sunt extrem de emoționante, fiind vizibilă trauma prin care a trecut copilul.

“Asta e lumea mea/ E conturata prin durere/ Se putea evita/ Atata timp cat si tie iti pasa. Se poate repara doar daca vom incerca. Nu am intrebari, asa cum te-ai astepta/ Stiu, te-ai speriat si ti-ai luat talpasita/ Ai crezut ca timpul le va rezolva(…) Ai plecat când aveam nevoie/ Te-ai îndepărtat/ Poate înțelegeam dacă ai fi explicat/ Zici că nu ești de vină/ Dar atunci, de ce ai plecat?”, sunt o parte din versurile piesei ”Tată, de ce?”.