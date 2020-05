Accidentul, ca și decesul lui Răzvan Ciobanu, aveau să ridice numeroase întrebări, iar moartea designerului este considerată și astăzi una controversată. Ancheta în cazul accidentului a durat mai bine de șase luni, iar la final, detalii din ceea ce au aflat anchetatorii au fost date de avocata Laura Vicol, bună prietenă cu Răzvan Ciobanu.

Ceea ce a declarat avocata în presă a răsturnat tot ce se știa despre accident, dar nu au fost lămurite orele dinaintea acestuia. În plus, deși Laura Vicol mărturisea că există cel puțin un vinovat moral pentru moartea lui Răzvan Ciobanu și că îl va demasca, numai că între timp, acum, la un an de la moartea designerului pare că toate apele s-au liniștit. În plus, dosarul a fost clasat, considerat accident rutier și atât!

Avocata Laura Vicol: Răzvan Ciobanu nu a murit pe 29 aprilie

"El (n.red. Razvan Ciobanu) nu a murit pe 29 aprilie, așa cum s-a vehiculat. Data morţii este 28 aprilie, a murit seara târziu, aproape de ora 23.00 şi a fost găsit apoi pe câmp, dimineaţa, la 7.00. Era singur în maşina, asta s-a descoperit şi la expertizare. A murit din cauza leziunilor, a fost aruncat prin parbriz şi ulterior greutatea maşinii l-a strivit. A mers pe acel drum fără să apese pe pedala de frână, de aceea singura speculaţie pertinentă a fost că a suferit un atac cerebral. Nu există un raport INML pentru că toate organele au fost distruse, dar asta ar fi concluzia noastră firească”, a declarat Laura Vicol în urmă cu câteva luni.

”A fost propulsat prin parbrizul mașinii, iar mașina s-a rostogolit peste el. Așa a fost strivit”, a precizat avocata care susține că mașina s-a rostogolit de trei ori, însă prima dată a trecut chiar peste trupul lui Răzvan Ciobanu.

Avocata Luara Vicol: Există un vinovat moral pentru moartea lui Răzvan Ciobanu

Cât despre vinovatul moral, cel care a rămas nepedepsit de lege, deși în opinia multor apropiați ai lui Răzvan Ciobanu, acesta l-ar fi forțat pe designer să îl ducă la mare și ar fi profitat de starea în care acesta era.

” Vinovatul moral este Iulian Cercel. În lunile de pseudo-amiciţie dintre ei, s-a inflitrat în viaţa lui într-o perioadă în care prietenii lui nu au auzit strigătele lui de ajutor. Nu se afla la faţa locului, i-a fost urmărit telefonul. Iniţial, m-am gândit că Răzvan a fost bătut şi lăsat acolo, sau că a fost urmărit şi forţat să iasă de pe şosea. Dar nu s-a întâmplat asta. Îşi dorea mult să vină acasă, şi pentru că nu avea cum altfel, s-a urcat în maşina morţii", a declarat Laura Vicol la un post tv.