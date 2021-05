A treia doză de vaccin ar putea fi necesară! Anunțul făcut de șeful Pfizer

In articol:

Revenirea la normalitate este din ce în ce mai aproape de a se întâmpla, în contextul în care mai multe restricții au fost anulate în România. Campania de vaccinare are un rol important în lupta împotriva coronavirusului, motiv pentru care au apărut deja primele măsuri.

Cu toate acestea, o a treia doză de vaccin ar putea fi necesară pentru ca imunizarea să persiste.

Albert Bourla, directorul general al producătorului american de medicamente Pfizer, a anunțat pentru prima dată că o a treia doză de vaccin va fi necesară după opt luni de la imunizare. Această doză este necesară pentru ca oamenii să se poată proteja faţă de noile mutaţiile de coronavirus apărute.

„Ar trebui să fim precauţi până la încheierea studiilor clinice, dar dovezile de până acum sunt încurajatoare”, a declarat Albert Bourla, la evenimentul Delphi Economic Forum VI din Atena, potrivit News.ro.

Directorul Pfizer a mai anunțat că medicamentul oral experimental pentru tratarea Covid-19 al companiei ar putea fi disponibil în curând.

Șeful Pfizer a anunțat că oamenii s-ar putea vaccina cu a treia doză [Sursa foto: PixaBay]

Prima zi de relaxare a restricțiilor în România! Ce măsuri au intrat în vigoare

Premierul Florin Cîțu a ținut un breafing de presă vineri seara, 14 mai, în care a anunțat ce măsuri vor intra în vigoare de sâmbătă, în prima zi de relaxare a restricțiilor.

„După un an de zile am ajuns și la acest moment. Revenirea la normalitate vine mai devreme. Am modificat hotărârea de guvern privind prelungirea stării de alertă și măsurile care se aplică pentru prevenirea efectelor pandemiei. Prin proiect se impun o serie de măsuri.

Se elimină restricția portului măștii în spațiile neaglomerate, urmând ca restricția să fie aplicată în continuare în spații publice, piețe, târguri, bâlciuri, talciocuri, spații pentru transportul în comun, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă..."