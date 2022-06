”A venit atunci când chiar nu mai aveam speranțe”. Aurelian Temișan, la împlinirea a 50 de ani, face o mărturisire de suflet . Ce urare i-a făcut soția sa, Monica Davidescu

In articol:

Astăzi, 3 iunie, este sărbătoare mare în familia lui Aurelian Temișan. Pe lângă faptul că vedeta își aniversează ziua de naștere, el și Monica Davidescu, soția sa, mai au două motive în plus de a celebra.

Juratul show-ului de transformări sărbătorește astăzi schimbarea prefixului.

Artistul, cu speranță, recunoștință și o stare de bine la purtător, împlinește astăzi vârsta de 50 de ani.

Citeste si: Cum s-au cunoscut Aurelian Temișan și Monica Davidescu. Cei doi formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc

Aurelian Temișan, Monica Davidescu și fiica lor [Sursa foto: Facebook]

Trei motive de sărbătoare în familia lui Aurelian Temișan

Pentru că se află în lumina reflectoarelor din 1989, dar și pentru că și iubește aceeași femeie din 1996, Aurelian Temișan se consideră un norocos al sorții.

Ducând-o bine pe toate planurile, fiind un artist consacrat și iubit la scară largă, dar și un soț și un tată împlinit, Aurelian Temișan spune că nu-și mai dorește nimic.

Citeste si: Shakira și Gerard Pique s-au despărțit după 12 ani! Ce s-a întâmplat- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Ba chiar, simte să mulțumească tuturor celor care-l înconjoară cu iubire, celor cărora le dăruiește iubire, dar și lui Dumnezeu pentru tot ce i-a dat și pentru ceea ce îi va da de aici încolo.

Mai mult decât atât, precizează vedeta, fericirea lui de azi nu vine doar prin prisma împlinirii a 50 de ani de viață, ci și pentru mariajul pe care l-a construit alături de Monica Davidescu începând cu anul 2006, eveniment ce a avut loc tot pe data de trei iunie, dar și pentru venirea pe lume

a fiicei lor.

Dora a fost și este o minune în ochii părinților, sarcina Monicăi Davidescu apărând când cuplul nu mai prea avea mari speranțe în acest sens.

”Acum, la început de 50, mă întreb: cine am fost, cine sunt, cine vreau să fiu, cât mai vreau să fiu și mai ales... cum de a trecut timpul atât de repede? Suntem în 3 iunie 2022, schimb din nou prefixul, de data asta cu cinci în față și mă întreb: câtă Bunătate, Înțelepciune, Echilibru și Iubire mai are Bunul Dumnezeu să îmi dea și cât timp, în secunde, ore, săptămâni, luni ani... zeci de ani. Mă bucur cu sufletul pentru tot ce am făcut până acum, pentru tot ce trăiesc în prezent, pentru toată dragostea și mângâierea pe care o primesc de la persoanele iubite și pentru tot ce sunt lăsat să dăruiesc… În 2006, tot azi, de ziua mea, ne-am căsătorit, iar în 2010, relația ne-a fost încununată și binecuvântată cu Dora, un copil dorit, care a venit atunci când chiar nu mai aveam speranțe mari că o să se întâmple minunea asta”, a scris Aurelian Temișan în mediul online.

La rândul ei, Monica Davidescu, deși cuplul nu-și prea expune viața de familie, a publicat pe rețelele de socializare un mesaj de suflet pentru soțul ei.

Vorbind în numele ei și al fiice sale, actrița îi dedică soțului mulți ani alături de ele, fericire, sănătate și mult succes în viață.

Citeste si: Aurelian Temișan, prima reacție după ce s-a spus că divorțează de Monica Davidescu: „Ei știu ce...”

Totodată, la fel cum a făcut-o și Aurelian Temișan, vedeta a vorbit pe scurt, simțindu-se mândră, și de ziua nunții, dar și de darul dat de la Dumnezeu, despre Dora.

”La mulți ani, dragul meu, pentru cei 50 și pentru mulți înainte! La mulți ani pentru cei 16 de la nunta noastră! La mulți ani pentru cei aproape 12 de fericirea vieții cu copil. Te iubim! Ești minunat! Să ne fii sănătos și să ai succes!”, a scris Monica Davidescu pe rețelele de socializare.