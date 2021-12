Cum s-au cunoscut Aurelian Temișan și Monica Davidescu. Cei doi formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc

In articol:

Monica Davidescu şi Aurelian Temișan formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul românesc. S-au cunoscut în urmă cu mai bine de 26 de ani, iar împreună au o fetiță, Dora, în vârstă de 11 ani.

Cum și-a cunoscut Aurelian Temișan soția, pe Monica Davidescu

Monica Davidescu şi Aurelian Temișan s-au cunoscut în anul 1995 în cadrul unui spectacol. Cei doi au colaborat pentru o piesă de teatru, timp în care s-au simțit bine și au decis să formeze o relație.

„Da, aşa ne-am cunoscut. Şi aşa s-a înfiripat scânteia. Dar primul nostru spectacol de anvergură împreună a fost Chicago, aici la TNB. Atunci am şi avut un hop, pentru că erau propuşi 3 actori pentru personajul Billy Flynn: Bănică Jr., soţul meu şi Andrei Duban. Dar anul următor, Ştefan a început proiectul Dansez pentru tine, aşa că au avut nevoie urgent de Aurelian, însă nu mai avea timp să repete suficient, iar producătorul mi-a spus să repet eu cu el acasă.

Aurelian Temișan, împreună cu soția sa, Monica Davidescu, și fiica lor. [Sursa foto: Instagram]

Şi numai aşa ne-am pregătit şi ne-am şi amuzat că era o scenă în care Roxie Hart îi striga lui Billy Flynn: „Să-mi dai înapoi cei 5.000 de dolari ai mei!“. Şi noi ne certam ca pe scenă. Iar la un moment dat am auzit paşii vecinilor pe palier… I-am zis soţului: „Tu-ţi dai seama că pe hol oamenii ne aud urlând unul la altul: «Să-mi dai cei 5.000 de dolari înapoi!». Ce-or crede, bieţii oameni?! Or să spună că ne spargem oalele-n cap”, a declarat Monica Davidescu.

Monica Davidescu și Aurelian Temișan s-au logodit în anul 2000, și și-au unit destinele șase ani mai târziu, pe 3 iunie, la Palatul Snagov.

„Noi ne-am grăbit încet. Sau nu ne-am grăbit deloc. Nu ştiu de ce am ales calea asta.Foarte probabil că aşa am simţit amândoi. Ne-am cunoscut în ianuarie 1995, cu ocazia unui spectacol la care luam parte şi care era prezentat chiar de viitoarea mea soţie. Apoi, ne-am logodit în 2000. Iar nunta am făcut-o în 2006, pe 3 iunie, la Palatul Snagov. Chiar de ziua mea. Ne-am testat, aşadar, îndelung. Dar am făcut o treabă bună!”, a spus Aurelian Temișan.

Aurelian Temișan și Monica Davidescu, în ziua nunții [Sursa foto: Instagram]

Cei doi sunt împreună de peste 26 de ani

Aurelian Temișan și Monica Davidescu sunt unul dintre cele mai apreciate cupluri din România, iar în cei 26 de ani au reușit să-și consolideze foarte bine relația.

În cadrul unui interviu, actrița a mărturisit că toți acești ani nu au fost lapte și miere, așa cum se vede din exterior, ci s-au confruntat cu numeroase tensiuni, pe care au știut cum să le depășească, fără să se gândească vreodată la divorț.

„Eu, dacă am ceva de spus, spun, el tace. Şi apoi lucrurile se rezolvă de la sine. (…) Hopuri au existat, îţi dai seama că nu există persoană fără cusur. Dar nu am ajuns atât de departe încât să ne gândim la divorţ”, a mărturisit Monica Davidescu.

Aurelian Temișan și Monica Davidescu au împreună o fetiță, Dora Maria Davidescu Temișan, născută pe 7 noiembrie 2010. În cadrul unui interviu, actrița a declarat că micuța le calcă pe urme, este atrasă de actorie și a moștenit vocea de tatăl său.

„Îşi caută drumul. Cred că este atrasă, îşi doreşte mult actorie, ea are o voce plăcută dar nu a vrut să meargă la canto. A făcut, în schimb, cursuri de pian, a făcut şi actorie cu mine, pentru că eu am cursuri pentru copii şi o luam cu mine atunci – dar fiind prea mititică, 4-5 ani, ea stătea într-un colţ la o măsuţă şi desena.

Deci face actorie în continuare şi îi place foarte tare, a făcut vreo 3 spectacole. Iar acasă ne-a ajutat cu filmările şi cu replicile la repetiţii. Dar i-am explicat: «Dacă eşti atrasă de această meserie, nu trebuie să ţi-o epuizezi în copilărie»”, a declarat actrița.

