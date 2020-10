Abi Talent [Sursa foto: Instagram]

In articol:

Abi Talent continuă scandalul cu Alex Velea și îi ia apărarea lui Lino Golden, cu care s-a și împăcat. De curând, despărțirea lui Mario Fresh și a lui Lino Golden de Alex Velea și Antonia i-a lăsat pe toți mască. Nimeni nu se aștepta ca cei doi artiști să rupă orice legătură cu cei care i-au adus în lumina reflectoarelor. Scandalul dintre ei, dar și dezvăluirile bombă pe care le-au făcut unul despre celălalt au explodat în showbiz-ul românesc. După împăcarea lui Lino cu Abi Talent, foștii prieteni ai lui Golden i-au adresat acestuia critici și cuvinte dure.

”Alex Velea e Tatal tau! Te-a adus in Bucuresti cand aveai 500de kg si a crezut in tine cand nimeni n-ar fi pariat 1 leu. Te-a dus la scoala de manuta, te-a tinut in casa, ti-a dat de mancare (mai putin si mai bun😂), pentru ca te-a dus si la sala si te-a invatat sa ai grija de corpul tau, ti-a dat haina de pe el, ti-a scris piesele cu care ai avut succes, ti-a dat pana si numele asta "lino", lucruri cu care azi te mandresti, "ca sunt ale tale, Radule"🤔.”, este o parte din mesajul dur transmis de artist. (VEZI AICI CONTINUAREA)

Citeste si: Carmen de la Sălciua și Jador formează cel mai nou cuplu din showbiz?! ”Sper ca lumea să...” - evz.ro

Abi Talent, atac subtil la adresa lui Alex Velea

Lino Golden posta un mesaj pe pagina lui de Instagram, ieri, referitor la industria muzicală din România. Internauții au fost de părere că trapperul se referă la colaborările neașteptate pe care iubitul Antoniei le face în ultima perioadă. Trapperul a aratat cum a ajuns industria muzicală din România, într-o singură fotografie, pe care a publicat-o pe pagina lui de Instagram.

Postarea făcută de Lino Golden[Sursa foto: Instagram]

Una dintre piesele produse de Velea, care a avut mult succes, este cea cu Tzanca Uraganu și Jo Klass. Piesa se numește ”O iubire mare” și a strâns în două săptămâni de la lansare, peste cinci milioane de vizualizări.

Ulterior, seara trecută, Abi Talent lansa un atac subtil la adresa lui Alex Velea. Trapperul a postat pe pagina lui de Instagram, un clip cu Tzanca Uraganu, pentru a le arăta tuturor celor care-l urmăresc, că el și manelistul sunt foarte apropiați. Ba mai mult, acest filmuleț a avut și un mesaj pentru toți internauții: ”Vă pupăm”, se aude pe finalul InstaStory-ului.