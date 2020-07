In articol:

Abi Talent, pe urmele lui Selly, critică sistemului de învățământ. Abi Talent a ajuns un adevărat fenomen în România. Fie că a primit critici sau susținere din partea oamenilor, tânărul a continuat să scoată piese și să intre în top-urile Youtube-ului românesc. Artistul a postat în urmă cu puțin timp o fotografie pe pagina lui de Instagram prin care a anunțat că în urmă cu doi a lansat prima lui piesă.

În descrierea fotografiei, Abi Talent a transmis și un mesaj dur către sistemul de educație din România. Precum Selly, vloggerul român care a promis că va schimba sistemul de învățământ din România, și Abi Talent a avut de adus multe critici. Chiar dacă are opt clase, Abi Talent a dat de înțeles că motivul principal pentru care a a renunțat are legătură cu profesorii. Pentru că este de etnie romă, Abi Talent s-a confruntat cu rasism din partea cadrelor didactice.

Citeste si: Selly, mesaj tranșant pentru fostul ministru al Educației, după ce l-a numit „maimuță needucată”: „După ce că e praf la...”

Citeste si: 4 lucruri pe care Selly vrea să le schimbe la sistemul de Învățământ! Ce părere ai despre ele?

Citeste si: Cum și-a bătut joc Abi Talent de munca unui pictor! Povestea puștiului care a lucrat o lună să-i facă portretul și a primit o înjurtură și un block

„TOTUL A INCEPUT ACUM DOI ANI..am scos prima mea piesa, "Papuci Gucci", eram mai mic, mai prost, dar asa e oricine la inceput de drum, poate daca nu eram asa atunci nu ajungeam unde sunt acum. Am facut niste caterinca nebuna cum ca nu stiu sa scriu sau sa citesc si multa lume a crezut ca vorbesc serios, nu e chiar asa 🤣🤣🤣 Simt ca am dovedit multe de cand ma stiti, dar mai am multe de dovedit. Da, m-am lasat de scoala in clasa a 8-a, dar am avut un motiv, SUNT TIGAN si multi profesori din Romania sunt rasisti, de-aici trageti si voi concluzia, in fine, fie ca ai 8 clase, fie ca ai 3 facultati, e acelasi lucru in Romania. VREAU DOAR SA VA SPUN CA AM FOST PUTERNIC SI AM AVUT TUPEU SA CRED IN VISUL MEU SI ACUM IL TRAIESC LA INTENSITATE MAXIMA. ASA TREBUIE SA FACETI SI VOI‼️ ❤️ VA IUBESC ❤️”, a scris Abi Talent pe pagina lui de Instagram.

Primele imagini cu tatăl lui Abi Talent? "Pentru toți cei care zic că tata e în pușcărie"

Abi Talent a aruncat internetul în aer în momentul în care a publicat pe Instagram doua imagini alături de un bărbat despre care spune că este tatăl său. Artistul susține că a publicat imaginile pentru a le demonstra tuturor că tatăl său este un cetățean onest, nu că este la pușcărie așa cum spun mulți. (Citeste si: Abi Talent îi jignește pe concurenții de la "Puterea dragostei"! Surpriză totală: Bogdan Mocanu i-a dat dreptate! Ce a spus câștigătorul primului sezon al show-ului)

"Pentru toți cei care zic că tata e în pușcărie", este mesajul publicat de Abi la descrierea fotografiei în care apare alături de ciobanul despre care spune că este tatăl său. După zeci de minute de la publicarea fotografiei, timp în care toată lumea a crezut că bărbatul este cu adevărat tatăl lui Abi Talent, acesta a mărturisit Instagram că totul a fost doar o glumă.

Citește continuarea AICI.