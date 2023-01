„Abia aștept” Georgiana Lobonț și-a etalat lenjeria intimă în mediul online! Care este motivul pentru care artista a recurs la acest gest

In articol:

Cu numai o zi în urmă, după prima apariție TV pe care Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan au avut-o după ce bărbatul a făcut declarațiile controversase legate de divorț, cei doi soți au luat masa împreună în oraș pentru a sărbători succesul pe care îl au în plan profesional cu noua lor piesă.

Artista nu a putut să nu profite de ocazie, așa că a făcut o serie de cumpărături cu totul speciale din mall, pe care a promis să le arate și fanelor sale.

Așa cum a promis, Georgiana Lobonț a revenit astăzi în mediul online și le-a arătat admiratoarelor sale noile achiziții de care este foarte mândră. Pe lângă o pereche de pantofi și o poșetă tip plic de petrecere, artista și-a mai cumpărat și patru seturi de lenjerie intimă, de la un brand foarte iubit de femeile din întreaga lume.

„Gata, prieteni, plecăm spre casă. Am cumpărat câteva chestii, abia aștept să vă arăt, fetelor. Cu siguranță o să vă placă ce mi-am cumpărat eu astăzi. Nu m-am putut abține, dacă tot am fost la mall.(...) Abia aștept să ajung acasă, să mă relaxez o zi două, după care încep din nou treaba, pentru că am multe înregistrări de făcut, pregătesc noutăți pentru voi. (...)”, a spus Georgiana Lobonț ieri în mediul online, după ce a făcut o serie de cumpărături atât pentru ea, cât și pentru copii.

„Vă ziceam ieri că vă arăt ce mi-am luat din București.”, a spus Georgiana Lobonț în mediul online, cu doar câteva momente în urmă.

Citeste si: Șerban Huidu, momente de sinceritate. Mesajul pe care i l-a transmis lui Găinușă, după ce relația lor s-a răcit- kfetele.ro

Citește și: „Datorită vouă sunt aici!” Georgiana Lobonț a dat lovitura în muzică după scandalul divorțului! Artista este în culmea fericirii

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan, prima apariție publică după anunțul divorțului

Ieri, Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan au apărut pe micile ecrane pentru prima dată după ce bărbatul a făcut declarațiile despre divorț. Dacă fanii se așteptau să vorbească acest subiect și să clarifice întreaga situație, cei doi soți nu au abordat decât subiecte despre planul profesional. Noua piesă a artistei are un succes neașteptat, motiv pentru care și-a exprimat recunoștința față de toți fanii care o susțin.

Citește și: Georgiana Lobonț a făcut un anunț neașteptat, după ce s-a spus că ea și soțul ei divorțează. Acum totul este limpede. Ce urmează să se întâmple: „Gata, începem anul cum se cuvine”

„Dormitorul era chiar acolo, foarte frumos peisaj, în realitate se vede și mai frumos. Am filmat în 5 ore videoclipul, piesa era deja înregistrată. Ne bucurăm că piesa a venit la momentul potrivit și am simțit că este un stil nou, pe care eu nu l-am mai abordat. Am zis că daca lansăm piesa asta, o ducem și pe ea unde trebuie.”, a spus Georgiana Lobonț.